Прокуратура не согласна с оправданием алматинца, обвиненного в изнасиловании девочки

Дата рассмотрения апелляционной жалобы прокурора пока не назначена.

Прокуратура не согласна с оправданием алматинца, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, передает Zakon.kz.

10 июля этого года судом был вынесен оправдательный приговор в отношении мужчины, которого 13-летняя девочка обвинила в изнасиловании.

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В последний день срока на обжалование, процессуальный прокурор Бостандыкского района Алиева подала апелляционное ходатайство на оправдательный приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

«Суд считает, что органом досудебного расследования преждевременно было принято за основу о наличии события правонарушения заявление малолетней М., по которому было проведено досудебное расследование. Подтверждением отсутствия события являлось заявление и показания малолетней уже с участием законного представителя – родной матери от 6.10.2017 года, где было указано, что М. умышленно оговорила Г. с целью возвращения к себе домой в село Тургень и проживания с родной матерью», - сказано в приговоре уголовного суда.

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В связи с тем, что процесс проходил в закрытом режиме, редакция не вправе разглашать детали дела. Однако в приговоре озвучено, что доказательства, которые судом были приняты как допустимые и достоверные, свидетельствуют о том, что подсудимый невиновен в инкриминируемом ему преступлении. А многие из представленных органом досудебного расследования доказательств судом признаны незаконными и недопустимыми.

Поэтому подсудимый был признан невиновным, и за ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Помимо этого, судья Болатов Е.Б. вынес частное постановление в адрес прокурора Алматы об установленных по делу нарушениях уголовно-процессуального кодекса РК, требующих принятия мер прокурорского реагирования к должностным лицам, их допустившим.

В качестве одного из доказательств нарушения УПК РК в приговоре указано, что в отношении следователей, занимавшихся делом, прокурором Бостандыкского района было вынесено постановление о начале дисциплинарного производства за допущенные нарушения при расследовании данного уголовного дела.

Например, допрошенный в суде следователь по делу признался, что не проводил осмотр места происшествия, не изымал одежду якобы потерпевшей, не назначал судебно-биологическую экспертизу.

Следственный прокурор Алиева высказала несогласие с оправдательным приговором и частным постановлением, написав апелляционные ходатайства в городской суд Алматы.

Как мы писали ранее, лишь первая государственная экспертиза подтвердила факт насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проведенные в последующем независимые экспертизы опровергли это, не усмотрев никаких признаков насилия над девочкой. Однако прокурор в своем ходатайстве указывает на то, что независимые экспертизы проводились спустя определенное время, и повреждения могли зажить. Хотя в суде, по словам супруги обвиненного мужчины, эксперты утверждали, что подобные повреждения - рубцы, полностью никогда не заживают.

Еще одним основанием незаконности приговора прокурор считает тот факт, что несовершеннолетняя поменяла показания и стала утверждать, что оговорила родственника спустя лишь 10 дней – 27 сентября была проведена очная ставка, где девочка указала на факт изнасилования, а опровергла свои слова она 6 октября. За это время, считает гособвинитель, родные могли повлиять на девочку, чтобы она поменяла показания. Однако сама девочка и ее мама утверждали, что уже после очной ставки пострадавшая осознала, что натворила и призналась во всем своим родным. Но в РУВД сразу у них показания просто не приняли, несколько жалоб и ходатайств с просьбой провести дополнительный допрос потерпевшей проигнорировали, и допрос был проведен лишь через 10 дней, только после того, как они пригласили адвоката.

«В апелляционном ходатайстве указаны те же самые факты, которые в суде были исследованы и достоверно опровергнуты стороной защиты. Судья Болатов Е.Б. обеспечил настоящую состязательность сторон, объективно и беспристрастно рассмотрел это дело. А прокуратуре не хватило объективности признать, что незаконно содержался человек под стражей. Будем в городском суде теперь поддерживать свои доводы», - прокомментировала ситуацию адвокат оправданного мужчины Елена Жигаленок.

Высказался о жалобах прокурора и сам оправданный.

Он также указал на то, что все доводы обвинения о его виновности были разбиты в суде. Отметив, что даже врач-проктолог, вызванный обвинителями, в суде выступил в защиту подсудимого.

По его словам, обвинение в суде запросило 16 лет по ст.121 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК. В жалобе звучит это же требование – отменить приговор, признать виновным и назначить 16 лет. Однако незадолго до окончания судебных разбирательств прокурор предложил ему признаться по ст.123 УК РК (Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера).

«16 лет просят, а сами 123-ю предлагали… …Подпишет и сегодня выйдет, говорил прокурор, - рассказал оправданный.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы прокурора пока не назначена.

Ирина Капитанова

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