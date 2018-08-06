Самая читаемая газета Франции вызывает Аблязова в Казахстан - Генпрокуратура

31 июля главный надзорный орган вызвал Аблязова для дачи показаний.

Генеральная прокуратура о публикации в СМИ: «Самая читаемая газета Франции «Le FIGARO» вызывает Аблязова М.К. на допрос к казахстанскому прокурору», передает Zakon.kz.

31 июля 2018 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан опубликовала на своем официальном сайте уведомление о явке Аблязова в прокуратуру для участия в следственных действиях по факту организации умышленного убийства бывшего Председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева.

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"Напоминаем, что в соответствии с частью 3 статьи 205 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с нахождением подозреваемого вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки в орган досудебного расследования, уведомление о явке также публикуется в средствах массовой информации по месту нахождения подозреваемого. 3 августа во французской газете «Le FIGARO» опубликовано уведомление господину Аблязову о необходимости явки в 15:00 часов 16 августа 2018 года в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для дачи показаний", - прокомментировали публикацию во французском СМИ в Генпрокуратуре РК.

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