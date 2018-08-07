Серия ограблений в Кордае: скончался пенсионер

Местные жители стали вооружаться, опасаясь за свою жизнь. Они требуют ввести комендантский час.

В Жамбылской области пенсионер, пострадавший от жестоких грабителей, скончался, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В Жамбылской области скончался один из пострадавших от налетчиков в селе Кордай. Организм 68-летнего Владимира Бойко, которого разбойники вместе с женой связали и жестоко избили, не выдержал. О преступниках до сих пор ничего неизвестно, подробности полиция пока не разглашает.

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Владимир Бойко провел в больнице две недели, последние несколько дней был в коме. Помимо ушиба головного мозга у мужчины обнаружили множественные гематомы всего тела. Налетчики сломали ему ребра и выбили зубы.

Семья Бойко стала первой, в чей дом пробрались жестокие преступники. Они связали пенсионеров скотчем и били, пока те не отдали деньги и ценности. От гибели на месте их спас сосед, случайно увидевший сцену расправы над пожилой женщиной.

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На счету преступников несколько разбоев, еще с десяток неудавшихся набегов на дома сельчан. Местные жители стали вооружаться, опасаясь за свою жизнь. Они требуют ввести комендантский час, утверждая, что нападения все еще продолжаются. Полиция с выводами не спешит, лишь заверяет: от ответственности никто не уйдет.

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