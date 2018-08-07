Что пишут СМИ о задержании в США казахстанок и граждан других стран

В розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

Помимо трех казахстанок в США по подозрению в мошенничестве и отмывании денег задержаны граждане России, Грузии и Турции и других стран, всего 25 человек, передает Zakon.kz.

Как сообщил представитель МИД РК, в США задержаны три наших соотечественницы из Тараза, 1994, 1991 и 1970 годов рождения.

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По данным РИА Новости, в конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан. Среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане, в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались. Для этого они создали подставные фирмы. Ущерб потерпевших составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

В генконсульстве России в Нью-Йорке РИА Новости сообщили, что узнали о задержании одного из россиян от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих.

В посольстве России заявили, что внимательно следят за развитием ситуации. Диппредставительство обратилось в госдепартамент за разъяснениями.

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