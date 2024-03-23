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Теракт в Москве: СМИ пишут о задержании террористов

&quot;Крокус Сити Холл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:15 Фото: РИА Новости
В российских СМИ пишут о том, что подозреваемыми в нападении на "Крокус Сити Холл" являются граждане Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу. Все они – граждане Таджикистана, пишет Telegram-канал Baza.

Другой Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что в Брянской области задержан белый "Рено", двигавшийся в сторону госграницы, в нем могли находиться террористы, которые атаковали "Крокус".

В ходе задержания произошла перестрелка, предположительно, задержанные – граждане Таджикистана, сообщил источник канала.

С двумя задержанными проводят следственные мероприятия. По предварительным данным, установлена их причастность к нападению. Остальных подозреваемых, всего в ориентировке было 6 человек, все они уроженцы Таджикистана, продолжают разыскивать, пишет канал "Осторожно, новости".

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье, пишет ТАСС. Таджикистан не получал от официальных властей России информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье, сообщили в МИД.

На данный момент известно как минимум о 83 погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл", трое из них – дети, пишет Baza. Информация не подтверждена официальными властями.

Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

По всей России проходят акции памяти погибших во вчерашнем теракте. На медиаэкранах городов – траурные надписи.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:15

Фото: РИА Новости

Москва, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:15

Фото: РИА Новости

К зданиям посольства РФ в Астане и генконсульства в Алматы несут цветы.

здание Генконсульства РФ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:15

Фото: скриншот из видео "Спутник Казахстан"

Минздрав России опубликовал обновленный список пострадавших при теракте. В списке числятся 107 человек.

Посольство России в Казахстане выразило признательность за проявленные солидарность и сочувствие.

23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.

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