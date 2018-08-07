В Актобе судят предполагаемых лидеров и участников транснациональной ОПГ

Их обвиняют в крупных хищениях денег.

4 августа т.г. состоялось очередное судебное разбирательство по уголовному делу по факту незаконного экспорта 13 тыс тонн сырой нефти на общую сумму 1,4 млрд тенге, сообщает aktobenews.kz.

На скамье подсудимых соучредитель нефтеперерабатывающего завода ТОО «Актобе нефтепереработка» А.Кужагалиев, главный технолог Э.Утениязов и начальник отдела логистики и маркетинга этого же завода А.Кушкинбаев, директор ТОО «Интер Ойл Экспорт» С.Раев и его заместитель - гражданин Республики Беларусь С.Кунцевич.

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Фигуранты обвиняются в причастности к незаконному обороту нефти в составе транснациональной преступной группы и совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

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На судебном процессе выступили работники НПЗ ТОО «Актобе нефтепереработка» Н.Алиев, А.Булатов и Н.Карменова, которые подтвердили свидетельские показания, данные в ходе досудебного расследования.

Свидетели отметили, что указание о разработке и производстве так называемого стандарта смеси нефтепродуктов «Oil Blend», под видом которого с завода на территорию Республики Кыргызстан на экспорт вывозилась сырая нефть, получали непосредственно от А.Кужагалиева и двух его подчиненных подсудимых А.Кушкинбаева и Э.Утениязова.

Кроме того, свидетели рассказали, что подсудимый А.Кужагалиев давал указания, как посредством мобильного телефона, так и по электронной почте. Особо важные и конфиденциальные указания А.Кужагалиев передавал через своего подчиненного А.Кушкинбаева. Раз в месяц приезжал на завод лично, проводил совещания и контролировал их исполнения руководителями подразделений завода.

Особо запомнились свидетельские показания А.Булатова, который сообщил, что подсудимые А.Кужагалиев и С.Кунцевич создали преступную схему для вывоза нефти под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend» с завода на территорию Республики Кыргызстан. Согласно показаниям свидетеля смесь нефтепродукта «Oil Blend» вымышленная, такой продукции на самом деле не существует.

А.Булатов отметил, что семье А.Кужагалиевых принадлежит более 50% акций ТОО «Актобе нефтепереработка». При этом, генеральный директор И.Тасмагамбетов номинально занимал должность, фактически все дела на заводе вел сам А.Кужагалиев.

Следует отметить, что показания А.Булатов в эмоциональной форме были восприняты подсудимыми А.Кужагалиевым, С.Кунцевичем и стороной их защиты.

Напомним, в декабре 2016 года на территории Актюбинской области и в г.Актобе с участием сотрудников КНБ, НБПК и МВД РК проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению преступлений в сфере нелегального оборота нефти, проведены обыска, в т.ч. на заводе ТОО «Актобе нефтепереработка». По результатам проведенных мероприятий виновные лица взяты под стражу в их числе гражданин Республики Беларусь С.Кунцевич. На расследование этого дела ушел почти год. Материалы дела, в общем, составили почти 100 томов.

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