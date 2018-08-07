Озвучены фамилии казахстанок, задержанных в США

МВД подтвердило гражданство Казахстана.

Стали известны фамилии казахстанок, задержанных в США по подозрению в мошенничестве, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, после того, как поступило это сообщение от американских правоохранительных органов, Генеральное консульство нашей страны в Нью-Йорке незамедлительно приступило к оказанию консульско - правовой помощи задержанным казахстанкам.

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"Речь идет, согласно данным, которые поступили из Южного округа штата Нью-Йорка, о гражданах РК. В частности, по этому делу проходит Азиза Джалулова, 1994 года рождения, Диора Аширова, 1991 года рождения, Елена Кудайбергенова, 1970 года рождения. МВД подтвердило гражданство Казахстана. Мы, по установившейся традиции, оказываем поддержку нашим гражданам", - сказал Абдрахманов.

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В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Среди них - граждане России, Украины, Грузии, Азербайджана и др.

Ксения Давыдова, Астана

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