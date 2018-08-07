Дело Сайрагуль прокомментировали в МИД РК

В настоящее время руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал дело гражданки Китая и этнической казашки Сайрагуль Сауытбай, передает корреспондент Zakon.kz.

«Есть сотрудничество, которое установлено - межгосударственное сотрудничество в области оказания взаимной правовой помощи. В рамках этого эти все вопросы найдут свое решение. Прежде всего, мы демонстрируем беспрецедентную открытость и транспарентность при рассмотрении такого рода вопросов. Безусловно - защита прав граждан Казахстана - это является приоритетом в нашей работе. Что касается граждан других государств, то их судьба будет решаться в рамках установившихся каналов взаимодействия в том числе между правоохранительными органами по оказанию взаимной правовой помощи», - сказал глава ведомства в кулуарах правительства.

Как он отметил, у этнических казахов в Китае, которые желают перебрать на родину, возникает ряд проблем.

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«Есть проблема у граждан имеющих двойное гражданство - Китая и Казахстана, есть проблемы у граждан с гражданством Китая, получивших вид на жительство. А также есть проблема с получением пенсионных накоплений в Китае у этнических казахов, уже получивших казахстанское гражданство. Мы на официальном уровне проводим переговоры. Лично я был с официальным визитом в Китайской Народной Республике в апреле, где я поднимал эти вопросы. Мой первый заместитель был в городе Урумчи в рабочей поездке. Его приняло руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа, были проведены переговоры», - сообщил К. Абдрахманов.

По его словам, сейчас руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов.

«Кроме этого, на сегодня, по нашим данным, 15-ти из 19-ти граждан с двойным гражданством, в отношении которых был введен временный запрет на выезд в Казахстан, эта мера ограничения снята», - пояснил глава МИД РК.

В то же время министр добавил, что пока проблема полностью не снята.

«Полностью нет, но предпринимаем все меры. Ведем официальные переговоры в Пекине и Урумчи или в генеральном консульстве Китая, расположенного в Алматы и с посольством Китая в Астане. В круглосуточном режиме. Есть прямое поручение Главы государства в адрес МИД РК, чтобы эти вопросы находились не просто в поле внимания, а нашли свое решение», - подчеркнул К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова, Астана

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