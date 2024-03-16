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Как в области Абай развивают внешнюю торговлю и международный пассажиропоток

развитие торговли, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:35 Фото: пресс-служба акимата области Абай
Делегация области Абай на границе Казахстана и Китая встретилась с руководством Тарбагатайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщает Zakon.kz.

Целью визита является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений между регионами. В составе делегации аким области, руководитель Департамента государственных доходов по области Абай, пограничная служба, директор международного аэропорта г. Семей и др.

развитие торговли, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:35

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В области Абай утверждена и активно реализуется специальная Дорожная карта, направленная на раскрытие потенциала нашего региона как ключевого транзитного узла между двумя странами.

развитие торговли, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:35

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Планируется введение современного воздушного транспорта между Синьцзяном и областью Абай, что способствует улучшению инфраструктуры и усилению взаимовыгодных отношений. Международный аэропорт в городе Семей играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя удобные пути сообщения.

развитие торговли, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:35

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Также принимаются меры по укреплению инфраструктуры во внутренних регионах Казахстана, в которым относятся воздушные, железнодорожные и автомобильные маршруты. Аэропорт в Урджарском районе готов принимать самолеты: это увеличит пассажиропоток, особенно с учетом туристического потенциала озера Алаколь.

"Мы стремимся стать "Золотым мостом", содействуя укреплению сотрудничества и развитию торгово-экономических связей. В целях стимулирования международного пассажиропотока и развития внешней торговли мы выступаем за открытие временных пунктов пропуска, обеспечивая соответствующую поддержку и благоприятные условия для развития данной инициативы. Мы также намерены создать эффективную инвестиционную среду и оказать всестороннюю поддержку в реализации новых проектов", – отметил Нурлан Уранхаев.
развитие торговли, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 18:35

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Проекты по установлению транспортных связей с Китаем через железнодорожные маршруты, такие как Аягоз – Тачэн, а также через использование сухого порта и реки Иртыш, направлены на укрепление транзитного потенциала региона.

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