Назначен министр обороны РК

Им стал Нурлан Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны РК, передает zakon.kz.

"Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Akorda в Facebook.

Ранее занимал должность помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Военный Краснознаменный институт МО СССР в г. Москве (1986)

Офицер со знанием китайского и английского языков

· Казахская государственная архитектурно-строительная академия

Инженер-экономист

Трудовой стаж:

· Военный переводчик в Анголе (1984-1985);

· Главный специалист РВА «Казахстан-коммерция» (1991-1992);

· Ведущий специалист корпорации «КРАМДС», начальник отдела корпорации «КРАМДС-отель» (1992-1993);

· Старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995);

· Директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996);

· Советник председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1997);

· Генеральный директор компании «Юнитэк ЛТД» (1997-1999);

· Глава представительства ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» в г. Пекин (1999-2001);

· Советник посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003);

· Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004);

· Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006);

· Советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2010-04.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 04.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (с 07.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014);

· Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.11.2014-09.2016);

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (с 04.04.2018)

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