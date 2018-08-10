Мы наблюдаем начало конца войны в Сирии - ООН

В Сирии больше не осталось осажденных районов.

Мы наблюдаем начало конца войны в Сирии. Об этом заявил Ян Эгеланн, советник Спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он рассказал, что в Женеве состоялась встреча международной целевой группы по гуманитарным вопросам. Она была посвящена ситуации в Идлибе. С брифингом на ней выступил российский генерал, который пообещал не допустить войны в этой провинции, пишет "Центр новостей ООН".

"Сейчас совершенно очевидно, что мы вступаем в новый этап этой столь длительной, столь кровавой, столь жестокой войны в Сирии, приносящей так много горечи. Хочется надеяться, что это начало конца этой страшной войны", - заявил Ян Эгеланн в беседе с журналистами.

Он выразил надежду, что сейчас гуманитарные организации смогут получить доступ к людям и что, возможно, наконец, настанет конец жестокости.

По его словам, на сегодняшний день в Сирии больше нет осажденных районов.

"Жители двух последних деревень Фуа и Кафрая были эвакуированы в июле. Таким образом, на сегодня не идет речи об осажденных районах, и это хорошо", - заявил советник Спецпредставителя ООН.

Вместе с тем он напомнил о страшных событиях, которые предшествовало снятию осады.

"Население шиитских деревень Фуа и Кафрая, а это 6 900 человек, были полностью эвакуированы в июле. А это значит, что семьи были вынуждены бросить свою землю, дома, собственность, нажитую предками, не имея никакого представления о том, когда они смогут вернуться и смогут ли вернуться вообще. И именно таким образом во многих случаях снималась осада – не путем переговоров, а на основе соглашений, при заключении которых превалировала военная логика, а не гуманитарные соображения", - напомнил Ян Эгеланн.

Он сообщил, что во многих районах, для того чтобы добраться до нуждающихся, больше не нужно пересекать линию фронта.

"Поэтому пора прекратить практику согласования с правительством Сирии поставок гуманитарных грузов", - сказал Ян Эгеланн. "У нас появилась возможность попасть во все большее число районов непосредственно из Сирии. Мы работаем с Сирийским арабским Красным Полумесяцем", - рассказал представитель ООН.

Вместе с тем он добавил, что многие сотрудники гуманитарных организаций, представители неправительственных организаций, журналисты из этих районов все еще опасаются арестов.

"Хорошо, что Россия направила во многие районы военную полицию, которая следит за тем, чтобы тех, кто попросту выполнял свою работу при оппозиционной власти, не подвергали репрессиям. Однако страх сохраняется, и нужно создать гарантии защиты этих людей", - отметил Ян Эгеланн.

Он рассказал, что сегодняшняя встреча была посвящена тяжелой гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии, в провинции Идлиб и планированию на случай чрезвычайной ситуации в этом районе.

"Но, в первую очередь, мы как гуманитарное сообщество, хотим заявить, что допустить войны в Идлибе, куда были эвакуированы десятки тысяч или даже сотни тысяч сирийцев, просто нельзя. В этом районе сосредоточено много беженцев и внутренне перемещенных лиц. В Идлибе и пограничных районах Хамы, Латакии и Алеппо сейчас находятся 2,9 миллиона человек. Половина из них - перемещенные лица. Я не знаю ни одного места на земле, где половина всего населения - переселенцы", - подчеркнул представитель ООН. Он считает, что для урегулирования ситуации вокруг Идлиба необходимо искать дипломатическое решение.

"Мы не можем позволить, чтобы в Идлиб пришла война. Мы должны извлечь уроки из событий в Восточной Гуте, Хомсе, Ракке и в других местах. Здесь не пройдет сценарий освобождения района по принципу "сровнять все с землей".

В Идлибе, по словам Эгеланна, много вооруженных террористов, но там во много раз больше женщин, детей и гражданских лиц.

"Сегодня на нашей встрече с брифингом выступил генерал Зорин, который является одним из ключевых военачальников и участвует во многих переговорах в Сирии. Мне было приятно услышать, что и Российская Федерация, и Турция, и Иран готовы сделать все возможное, чтобы избежать войны ради мирных жителей Идлиба", - отметил советник ООН.

Он призвал западные страны и страны Персидского залива, которые оказывают влияние на вооруженные группы, предотвратить безрассудные и насильственные действия со стороны оппозиции.

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