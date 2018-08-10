До 358 тенге поднялся доллар в обменниках Казахстана

Со вчерашнего дня американская валюта подорожала в среднем на 3 тенге.

Сегодня, согласно данным kurs.zakon.kz, цена на доллар в обменных пунктах составила в среднем 356.9-358.3 тенге, сообщает Zakon.kz.

Подорожание американской валюты, как и прежде, связано с продолжающимся ослаблением российского рубля, вызванным с паническими слухами о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.

В Казахстане доллар начал стремительно укрепляться с начала мая 2018 года.

Тогда многие казахстанские эксперты-экономисты связывали рост курса доллара с происходящим в тоже время ослаблением российского рубля, сезонным фактором и возникшей на этом фоне психологической нервозностью населения.

После этого доллар продолжал постепенно набирать в цене. В принципе большой озабоченности у финансовых аналитиков это не вызывало, так как, тенге двигался в своем равновесном коридоре, который уже давно обговаривался на уровне 320-340 тенге за доллар.

В течение следующих двух месяцев американская валюта продолжала расти, и 19 июля средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге. Согласно прогнозам аналитиков, спад должен произойти в октябре. В начале августа доллар в обменниках уже «перерос» психологическую отметку в 350 тенге, и вновь стали распространяться слухи о возможной девальвации. Однако согласно прогнозам экспертов, тенге уже в ближайшие месяцы должен начать постепенное укрепление, поднявшись до прежнего уровня.

Вчера доллар вновь поднялся в цене. Этому предшествовало резкое подорожание доллара, который в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на полтора рубля (более 2%), превысив отметку 65 рублей. Это максимальный рост с 11 апреля, когда доллар стоил более 65 рублей. Евро также подорожал почти 2%, достигнув отметки в 75 рублей. По мнению российских экспертов, столь резкое ослабление рубля связано с неопределенностью положений нового законопроекта США об антироссийских санкциях.

По вопросу дальнейшего ослабления курса рубля и подорожания доллара, мнения казахстанских экспертов разделились. Одни полагают, что подобная реакция рубля на новый законопроект США об антироссийских санкциях, скорее всего, будет краткосрочной, поскольку пока неясны перспективы его принятия. Другие – считают введение новых масштабных санкций вполне вероятным и предрекают дальнейшее ослаблении рубля, а вслед за ним и тенге.

То, что подорожание доллара в Казахстане стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть, подтвердили в Нацбанке РК.

Также в сообщении финрегулятора отмечено, что в настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. При этом Нацбанк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

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