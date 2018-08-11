Назарбаев провел встречу с главой DP World

Глава государства накануне прибыл в Мангистаускую область.

В субботу, 11 августа, в порте Курык Мангистауской области состоялась встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Председателем совета директоров «DP World» Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства отметил достижения компании «DP World» в сфере грузоперевозок и логистики.

- Вы управляете 78 терминалами в мире, осуществляете деятельность на 6 континентах в 42 странах. Для нас очень важен ваш опыт, мы готовы совместно работать, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на условиях, которые создаются в Казахстане для привлечения инвестиций, и рассказал о преимуществах свободной экономической зоны порта Курык.

- Мы построили новую дорогу, у нас есть два перехода через Алашанькоу и Хоргос. Таким образом, мы покрываем весь объем грузоперевозок из провинций Восточного Китая через Казахстан, Центральную Азию, Россию, Персидский залив, Черное и Средиземное моря в Европу, - подчеркнул Глава государства.

В свою очередь руководитель компании поздравил Нурсултана Назарбаева с запуском мультимодального терминала порта Курык и поблагодарил за создаваемые в Казахстане возможности для работы транснациональных перевозчиков.

- Я хотел бы еще раз высоко оценить Ваши усилия. Реализация этого проекта, поистине, является своего рода чудом. Потому что без вложений в инфраструктуру невозможно добиться успехов в экономике не только в Казахстане, но и в регионе. Исходя из наших целей и потребностей наших клиентов, мы заинтересованы в работе в порту Актау, - сказал Султан Ахмед бин Сулайем.

В заключение Президент Казахстана пожелал руководителю компании «DP World» дальнейших успехов на пути взаимовыгодного сотрудничества.

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