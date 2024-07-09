Курс на пике: на сколько еще может подорожать доллар

После праздничных выходных доллар сделал очередной скачок, превысив отметку в 480 тенге. С чем связан продолжающийся рост курса инвалют и на сколько еще может подорожать доллар, проанализировали эксперты для Zakon.kz.

По итогам торгов во вторник, 9 июля, средневзвешенный курс доллара вырос до 480,77 тенге. Это самый высокий курс с сентября 2023 года, когда доллар достигал отметки в 482,77 тенге. Таким образом, только за прошедший месяц (с 10 июня) тенге ослаб на 7,3%, или на 32,6 тенге.

Фото: Национальный банк РК

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) напомнили, что еще перед выходными в РК спрос на инвалюту преобладал над ее предложением, несмотря на довольно позитивный внешний фон и стабильную ситуацию внутри страны. В АФК это связывали с вероятной покупкой инвалюты для формирования долларовой массы для нужд населения (путешествия и покупки) и предприятий (оплата импорта и обслуживание внешних обязательств). Это было также заметно и по возросшему объему торгов – до 170,7 млн долларов (+40 млн).

Между тем аналитики отмечали, что ослабление курса нацвалюты происходит при отсутствии явных негативных внешних и внутренних факторов.

Эффект сжатой пружины

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев полагает, что курс продолжает слабеть до своих фундаментальных значений после нескольких месяцев необоснованного укрепления.

"Сработал эффект "сжатой пружины", которая теперь резко распрямляется. Предположительно, в базовом варианте сценария курс как раз сейчас вошел в некие равновесные значения, дальнейшего значительного ослабления не ожидаю. Хотя выплеск до 486 я бы все же исключать не стал. Тем не менее потенциал ослабления в ближайшие дни должен заметно снизиться", – говорит Арман Бейсембаев.

В противном случае, чего тоже полностью исключать нельзя, курс доллара может дойти до точки около 503 тенге, предполагает эксперт.

Аналитик Alpari Анна Бодрова добавила, что отметка в 480 тенге за доллар является психологически важным рубежом. Закрепится ли тенге выше нее – открытый вопрос, но шансы на это точно есть.

"Существенные факторы для такого падения присутствуют. Это последствия внедренных ранее антироссийских санкций, которые давят на тенге опосредованно, а также малая активность Нацбанка Казахстана в процессах реализации бюджетных трансфертов из Нацфонда", – комментирует Анна Бодрова.

Эксперты считают, что вслед за девальвацией тенге может активизироваться и рост инфляции в стране. Арман Бейсембаев отметил, что темпы снижения инфляции уже замедляются – это показали последние данные за июнь. При этом текущее ослабление курса может как минимум остановить снижение инфляции, как максимум – привести к умеренному ее росту в пределах 0,1-0,3% до конца года.

Ранее Zakon.kz также рассказывал, почему казахстанцам не стоит ждать укрепления курса до 450 тенге.