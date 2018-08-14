Вчера курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 363,22 тенге за доллар.

Доллар в обменниках продают по 367 тенге и выше, сообщает Zakon.kz.

Согласно курсу валют, по состоянию на 10:01 доллар покупают/продают за 364.9-367.5 тенге, евро - за 414.5-417.5 тенге, рубль - за 5.35-5.41 тенге.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 августа на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Экономические риски, связанные с Турцией, приводят к удорожанию иены и доллара, которые в этой ситуации выступают в роли более безопасных активов. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро.

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