Скандал с абитуриентами-спортсменами прокомментировали в МОН РК

В настоящее время главный принцип при распределении госзаказа и грантов - сколько баллов набрал.

Скандал с абитуриентами-спортсменами, которые не поступили на грант в алматинскую академию спорта, прокомментировал вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В этом году у нас количество грантов практически такое же, как и в прошлом году. Другое дело, что в этот вуз поступило больше или меньше, но это надо посмотреть. Они имеют право поступить в любой университет. Лиц, которые сдают на эту специальность много", - сказал он в кулуарах правительства.

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Также представитель МОН РК напомнил о правилах по поводу обладателей различных степеней и наград и их преимуществах при поступлении на гранты.

"Вопрос, который они задают - относительно преимущественного права. В прошлом году были внесены изменения в закон об образовании. Лица, которые являются обладателями знака Алтын бельги, победители олимпиад, победители конкурсов научных проектов, спортивных соревнований, они теперь имеют преимущества только при равном количестве баллов. Если у двоих одинаковое количество баллов - 115, тот у которого есть преимущественное право, он заберет этот грант, но не более того", - пояснил А. Аймагамбетов.

По его словам, в настоящее время главный принцип при распределении госзаказа и грантов - сколько баллов набрал.

"Мы считаем, что это справедливо. В рамках закона. Никто ничего не придумывал. Это касается и Алтын бельги и победителей научных проектов и спортивных соревнований", - заключил вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана







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