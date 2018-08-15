Тенге незначительно укрепился в обменниках

Доллар покупают/продают за 362,5-364,5 тенге.

Тенге незначительно укрепился в обменных пунктах, передает Zakon.kz.

По состоянию на 9:31, доллар покупают/продают за 362,5-364,5 тенге, евро - за 411-414,5 тенге, рубль - за 5,45-5,52 тенге.

Официальный курс валют будет установлен по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 августа на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

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