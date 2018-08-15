В Алматы начали снос незаконного рынка в районе автовокзала "Саяхат"

Снос рынка начат в связи с нецелевым использованием земельного участка и строительством автовокзальной станции

15 августа прекращена деятельность стихийного рынка на месте бывшего автовокзала Саяхат, в связи с нецелевым использованием земельного участка и строительством автовокзальной станции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

22 июня всем торговцам рынка были вручены уведомления о прекращении деятельности рынка с 1 июля, после чего по просьбам предпринимателей срок неоднократно переносится до 1 августа, далее до 15 августа.

Ранее районным акиматом была проведена разъяснительная работа, где торговцам рынка были предложены альтернативные торговые точки. Это Торговый дом "Дәстүр" (улица Северное кольцо, 8, аренда бутика площадью 14 кв. м. - 25 000 тенге), рынок "Самал" (улица Северное кольцо, 53 В, арендная плата за 1 контейнер - 5 тысяч тенге, 2 месяца бесплатно). Также в качестве альтернативы предложен оптово-розничный центр Mizam на территории Алатауского района (улица Северное кольцо, 28, с общей площадью 34 тыс.м.). В результате большая часть торговцев добровольно согласилась занять данные торговые площади на выгодных условиях. Данная мера позволила создать для предпринимателей благоприятные условия для ведения бизнеса и уменьшить долю "теневого" товарооборота.

Сообщается, что собственник участка ТОО "Саяхат-Инвест", следуя приоритетам городской программы "Алматы-2020" - развитие транспортной инфраструктуры и экономически устойчивый город, прекращает деятельность объекта незаконной торговли и планирует строительство современной автобусной станции для запуска постоянных транспортных сообщений с близлежащими населенными пунктами Алматинской области.

ДВД города проводит практические мероприятия по выявлению точек сбыта краденных товаров.

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