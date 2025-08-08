#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.38
629.46
6.76
События

В Алматы начался снос незаконного трехэтажного дома

Алматы, снос, здание, суд , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 15:20 Фото: акимат Алматы
В микрорайоне Ерменсай города Алматы начат снос трехэтажного здания, возведенного с нарушениями градостроительного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в Управлении градостроительного контроля мегаполиса.

Объект расположен по адресу: ул. Жангир хана, 46. Внеплановая проверка выявила отсутствие полного пакета разрешительной документации, а также существенные отклонения от утвержденного эскизного проекта.

В отношении собственника были приняты административные меры, выдано предписание на устранение нарушений. Однако предписание исполнено не было, что стало основанием для подачи иска в Бостандыкский районный суд.

После затянувшихся судебных разбирательств постановлением Верховного суда от 15 августа 2023 года решение о сносе, принятое судом первой инстанции, было оставлено в силе. Исполнительное производство передано в Департамент юстиции города.

Снос начался накануне с участием судебных исполнителей. 

А ранее стало известно, что автомойку с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58 в Алматы сносят по решению суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы
События
16:00, Сегодня
Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы
Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК
События
15:05, Сегодня
Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК
Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы
События
15:00, Сегодня
Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: