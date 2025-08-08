В Алматы начался снос незаконного трехэтажного дома

В микрорайоне Ерменсай города Алматы начат снос трехэтажного здания, возведенного с нарушениями градостроительного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в Управлении градостроительного контроля мегаполиса.

Объект расположен по адресу: ул. Жангир хана, 46. Внеплановая проверка выявила отсутствие полного пакета разрешительной документации, а также существенные отклонения от утвержденного эскизного проекта.

В отношении собственника были приняты административные меры, выдано предписание на устранение нарушений. Однако предписание исполнено не было, что стало основанием для подачи иска в Бостандыкский районный суд.

После затянувшихся судебных разбирательств постановлением Верховного суда от 15 августа 2023 года решение о сносе, принятое судом первой инстанции, было оставлено в силе. Исполнительное производство передано в Департамент юстиции города.

Снос начался накануне с участием судебных исполнителей.

А ранее стало известно, что автомойку с сервисным центром по улице Ахмедьярова, 18/58 в Алматы сносят по решению суда.

