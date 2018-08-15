Что нового будет в страховании и на рынке ценных бумаг в 2019 году

С 1 января 2019 года будет введено обязательное страхование жизни и здоровья туриста, выезжающего за рубеж.

Нацбанк РК распространил информацию о сроках введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», передает Zakon.kz.

2 июля 2018 года принят Закон Республики Казахстан №166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» (далее – Закон), который введен в действие 15 июля 2018 года.

Закон направлен на повышение доступности, качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, защиту прав потребителей страховых услуг, а также на активизацию фондового рынка, - сказано в сообщении Нацбанка.

С момента введения в действие Закона предусматривается:

- повышение страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

- гарантирование страховых выплат по договорам пенсионного аннуитета и договорам аннуитета, заключенным в пользу пострадавших работников на производстве или их иждивенцев;

- рассмотрение страховым омбудсманом страховых споров по всем договорам обязательного и добровольного страхования, с сохранением права сторон на обращение в суд;

- законодательные поправки надзорного характера, повышающие прозрачность участников страхового рынка;

- расширение функционала фондовой биржи;

- прямой допуск брокерских организаций к торгам на биржевом валютном рынке и возможность получения брокерскими организациями лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций;

- сокращение сроков разрешительных процедур и оптимизация отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Национальный Банк;

- оптимизация мер административной ответственности на фондовом рынке;

- либерализация требований к созданию, реорганизации и функционированию инвестиционных фондов.

С 1 января 2019 года Законом вводятся следующие поправки:

- введение онлайн-страхования и закрепление легитимности страхового полиса в электронной форме, которые позволят заключать договоры страхования через интернет-ресурсы страховых компаний;

- введение обязательного страхования жизни и здоровья туриста, выезжающего за рубеж, вместо обязательного страхования ответственности турорператора и турагента;

- объединение функционала Единого регистратора и Центрального депозитария;

- передача полномочий по созданию и обеспечению деятельности Экспертного комитета по вопросам манипулирования на рынке ценных бумаг от фондовой биржи Национальному банку;

- оптимизация разрешительных процедур, связанных с выпуском, размещением и погашением негосударственных эмиссионных ценных бумаг;

- совершенствование системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

- совершенствование процедур проведения общего собрания акционеров;

- предотвращение внутрикорпоративных конфликтов в акционерном обществе и противодействие недобросовестному поведению;

С 1 июля 2019 года Законом предусматривается:

- создание интегрированной информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг;

- оптимизация порядка выплаты акционерным обществом дивидендов по акциям общества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!