Минкультуры поможет казахстанским спортсменам, оставшимся без грантов в вузы

В ближайшее время минкультур совместно МОН РК организует согласительную комиссию, на которой будет найден выход из положения.

Министерство культуры и спорта совместно с министерством образования и науки рассмотрят вопрос оставшихся без грантов в высшие учебные заведения спортсменов, пообещал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Sputnik-Казахстан.

"В ближайшее время совместно МОН РК организуем согласительную комиссию и сможем найти консенсус. Сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы достойно выйти из положения", - сказал министр.

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Согласно новым правилам Казахская академия спорта и туризма не учитывает спортивные достижения спортсменов и ориентируется только на результаты Единого национального тестирования. Успехи спортсменов могут быть рассмотрены только при равенстве баллов.

"Сейчас Минкультуры принимает участие в новой разработке. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы достойные спортсмены, которые делают очень много для пропаганды Казахстана, могли получать достойное образование. Если человек основное время тратит на свое направление по спорту, то он менее подготовлен к тестированию. В будущем мы должны учитывать эти моменты, потому что мы не должны ставить во главу угла неуважение к их труду", — заметил Мухамедиулы.

В начале недели несколько десятков абитуриентов, имеющие высокие спортивные достижения, пожаловались, что не смогли поступить в главный спортивный вуз страны в Алматы из-за новых правил отбора на государственный грант.

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