100% доставку учебников гарантирует Минобразования

Мониторинг отгрузки учебников министерством ведется на ежедневной основе.

Об этом в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает primeminister.kz.

Сегодня на заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, доложил, что для закупа учебников для 3, 6, 8-х классов, которые с сентября 2018 года перейдут на обновленное содержание, выделено 28,6 млрд тг. Мониторинг отгрузки учебников министерством ведется на ежедневной основе.

Вице-министр Асхат Аймагамбетов, в свою очередь, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщил, что в стране на сегодняшний день идет активная кампания по доставке учебников. В целом главным в подготовке к новому учебному году является обеспечение школ необходимыми материалами. Темпы доставки учебников неплохие. На сегодняшний день доставлено 91% учебников. До конца этой недели планируется достичь 100%-ой доставки.

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Также А. Аймагамбетов сообщил, что в Астане решена проблема по несвоевременной доставке учебников. В течение одной недели здесь доставлено 50% учебников. До конца текущей недели планируется доставить оставшуюся половину.

Кроме того, в Министерстве образования и науки определили пять документов, которые должны заполнять учителя.

«В этом году в Министерстве приняли приказ, который определил только пять документов, заполнение которых требуется учителями. Это: календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, критериальное оценивание, дневник и классный журнал», — сказал А. Аймагамбетов.

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При этом вице-министр подчеркнул, что заполнение других документов строго запрещено, и МОН РК будет за этим следить.

«Если директора школ, управления образования будут требовать заполнение иных документов, можно обращаться в департамент по контролю Министерства образования и науки. Мы будем принимать меры», — отметил А. Аймагамбетов.

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