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Турист упал в инсталляцию чёрной дыры, решив проверить, настоящая ли она

После происшествия рядом с произведением искусства поставили предупредительный знак и рядом посадили сотрудника музея.

Фото : life.ru22 августа 2018, 22:20

На самом деле это была инсталляция известного скульптора, но посетитель, где произошёл инцидент, не готов был в это поверить, сообщает Life.ru.

В музее "Серральвес", расположенном в португальском городе Порту, итальянский турист умудрился провалиться в чёрную дыру. Он думал, что чёрное пятно на полу нарисовано, поэтому решил на него наступить. Но в реальности это оказалась инсталляция известного британско-индийского скульптора Аниша Капура.

Глубина чёрной дыры составляет 2,5 метра, поэтому мужчина получил ушибы и ему пришлось обращаться к врачам. Пострадавшему оказали необходимую помощь, и в скором времени он сможет вернуться домой.

После происшествия рядом с произведением искусства поставили предупредительный знак и рядом посадили сотрудника музея. Стоит отметить, что в арсенале Капура множество других арт-объектов, которые были проданы на аукционе за миллионы долларов.


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