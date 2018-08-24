В отделе сидят 15 человек, тащат трое - Назарбаев о чиновниках
Президент говорил о ситуации по стране в целом.
Фото : АтырауНефтеМаш24 августа 2018, 06:57
23 августа глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Атыраускую область, где ознакомился с рядом промышленных объектов, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона. На нем президент высказался о работе госорганов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.
После того, как Назарбаев рассказал, чем казахстанские полицейские уступают грузинским, он высказался о работе чиновников. Президент говорил о ситуации по стране в целом.
"Хорошие программы. Но на местах не работают. Я запустил пилотный проект в двух акиматах, сказал: "Есть бюджет, сделай, сколько тебе надо для управления? Всё остальное дай, чтобы поднять зарплаты чиновникам". В отделе сидят 15 человек. Тащат трое. Умный писать может. Зато сколько сэкономишь. Ещё автомобиль под задницу надо", - высказался президент РК.
23 августа в рамках рабочей поездки Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.
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