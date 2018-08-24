Еще одно золото принес велогонщик Луценко Казахстану на Азиаде-2018
Он выиграл все гонки на летних Азиатских играх, в которых участвовал.
Фото : Vesti.kz24 августа 2018, 14:39
Велогонщик "Астаны" Луценко принес Казахстану второе "золото" Азиады за два дня, передает Vesti.kz.
Сегодня, 24 августа, Луценко стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Расстояние в 40 километров он преодолел за 55 минут, 37.13 секунды.
Накануне Луценко победил в групповой гонке. Таким образом, он выиграл все гонки на летних Азиатских играх, в которых участвовал.
На счету Казахстана 29 медалей на Азиаде-2018, из которых три золотые, семь серебряных и 19 бронзовых.
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