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Еще одно золото принес велогонщик Луценко Казахстану на Азиаде-2018

Он выиграл все гонки на летних Азиатских играх, в которых участвовал.

Фото : Vesti.kz24 августа 2018, 14:39

Велогонщик "Астаны" Луценко принес Казахстану второе "золото" Азиады за два дня, передает Vesti.kz.

Сегодня, 24 августа, Луценко стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Расстояние в 40 километров он преодолел за 55 минут, 37.13 секунды.

Накануне Луценко победил в групповой гонке. Таким образом, он выиграл все гонки на летних Азиатских играх, в которых участвовал.

На счету Казахстана 29 медалей на Азиаде-2018, из которых три золотые, семь серебряных и 19 бронзовых.


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