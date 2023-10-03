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Велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото Азиады

Алексей Луценко пятое золото Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Алексей Луценко принес Казахстану пятое золото на Азиатских играх, прошедших в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Он стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 39,6 километра.

Луценко преодолел дистанцию за 48:05.75.

Вторым финишировал велогонщик из Китая Сюэ Мин. Третье место занял Винсент Ван Лау (Гонконг).

Как отмечено в сообщении Министерства туризма и спорта, это пятая золотая медаль для Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу. Алексей Луценко становился чемпионом Азиады в 2014 и 2018 годах.

"Поздравляю Алексея с победой! Он показал не только свое мастерство, но и характер, а также запредельную концентрацию и хладнокровие вплоть до самого финиша. Вся страна болела за него и вся страна сейчас им гордится".Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев

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