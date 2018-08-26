Казахстанцев ждет пасмурное воскресенье

На большей части страны ожидаются дожди, ветер и град.

В воскресенье в Казахстане пройдут дожди, на севере местами сильные, с грозами и порывистым ветром, возможен град. На севере страны местами ожидается туман. На западе Казахстана —погода без осадков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным метеорологов, в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром — туман.

В Костанайской, утром и днем в Жамбылской, Кызылординской, днем в Алматинской и Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +24, преимущественно ясно.

Погода в Астане: +13, дождь, гроза.

Полный прогноз погоды на 26 августа.

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