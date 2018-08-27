В аэропорту Алматы пообещали не поднимать цены из-за роста курса доллара

Воздушная гавань обеспечена авиационным керосином ещё на два месяца, при этом разница в курсе валют никак не повлияет на увеличение стоимости услуг.

Новое руководство Международного аэропорта Алматы встретилось с журналистами, чтобы подвести итоги года и поделиться планами на будущее. В частности первые лица воздушной гавани прокомментировали изменения ценовой политики из-за разницы курса, передаёт Zakon.kz.

Начнём с ценовой политики. Как выяснилось, руководство порта сдержало обещание сделать цены на продукты питания ниже, чем в городских кафе. На территории аэропорта в каждом зале ожидания начала работать сеть кофейн, цены в которых ниже алматинских. При этом отмечается, что данные заведения созданы не для прибыли владельца, а для комфорта пассажиров.

Первый вице-президент аэропорта Александр Гордеев объяснил, как повлиял курс доллара на ценовую политику и достаточно ли топлива находится на складах для бесперебойных полетов.

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«Авиационный керосин у нас в достатке. Все склады заполнены, пока нам хватит. Суточный расход - 600-700 тонн. Запасов спокойно хватит на два-три месяца. Контракты есть, поставки будут осуществляться бесперебойно. На цену билета курс никак не повлияет. Для иностранных перевозчиков выставляем тарифы в долларах, для местных - в тенге. Таким образом, курс сильно не повлияет», - ответил спикер на вопросы журналистов.

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