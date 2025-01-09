Как курс доллара может повлиять на рост цен в 2025 году – мнения экспертов

Удорожание доллара в Казахстане всегда вызывает бурную реакцию среди населения, так как его рост зачастую приводит к повышению стоимости различных товаров и услуг. Как курс доллара будет отражаться на динамике цен в этом году – в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики РК по итогам 2024 года, инфляция замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году. При этом цены на платные услуги за прошедший год увеличились на 13,3%, на непродовольственные товары – на 8,3%, а на продовольственные товары – на 5,5%.

Отметим, что после того, как курс доллара вырос в конце прошлого года, многие казахстанцы небезосновательно стали ожидать последующего роста цен. Так как по мере удорожания доллара импортные товары увеличиваются в цене, стоимость продуктов питания, техники и одежды растет. Соответственно, потенциально это может отразиться и на бюджете казахстанских семей.

Отметим, что за прошлый год курс доллара вырос более, чем на 15%. По итогам декабря 2024 года средневзвешенный обменный курс доллара составил 519,65 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Влияние доллара на экономику

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко отмечает, что рост доллара действительно может оказывать заметное влияние на отдельные сектора экономики через удорожание импортных товаров и услуг, а также увеличение расходов на обслуживание валютных обязательств, что ведет к увеличению издержек компаний.

"Среди них можно выделить автомобильную промышленность, фармацевтику, строительство, авиаперевозки, сельское хозяйство, внешние IT-услуги, торговлю готовой продукцией и прочие". Зарина Скрипченко

Эксперт добавила, что, по расчетам Нацбанка, перенос 10% изменения курса USD/KZT в ИПЦ составляет 0,81 процентного пункта в следующие три месяца, подчеркнув, что такое влияние может сохраняться и на горизонте 12 месяцев.

"Ослабление курса тенге, скорее всего, окажет умеренное влияние на общую инфляцию, тогда как отдельно на импортные товары логично ожидать соразмерного роста цен". Зарина Скрипченко

Чего ждать бизнесу?

Финансовый эксперт Мурат Кастаев также полагает, что рост цен на товары и услуги в этом году продолжится. Инфляция ожидается в диапазоне 7,5-8,5%. По его мнению, главным проинфляционным фактором является дефицит госбюджета, поэтому в значительной степени уровень инфляции будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно правительство стабилизирует госрасходы.

"Что касается Нацбанка, то регулятор не может пойти на снижение базовой ставки, пока правительство наводняет экономику ликвидностью через госрасходы. Поэтому рост цен в следующем году будет, хотя и относительно умеренным. Что касается экономической активности, она в значительной степени будет зависеть от кредитования, от базовой ставки, а будет ли она снижаться или нет – опять же зависит от состояния госбюджета". Мурат Кастаев

Эксперт пояснил, что если дефицит бюджета сократится, а базовая ставка снизится, то уменьшатся и ставки по кредитам, соответственно, возрастет деловая активность. Он также указал, что сокращение госучастия в экономике также может придать импульс расширению частного бизнеса.

Мурат Кастаев подчеркнул, что важным событием для частного бизнеса в этом году станет принятие нового Налогового кодекса.

"Однако чем больше он находится в работе, тем меньше от него позитивных ожиданий. Масштаб предлагаемых изменений уже говорит о том, что глобально для бизнеса изменений не будет, налоговая нагрузка останется на том же уровне, или даже вырастет, а значит, и большого облегчения для бизнеса тоже ожидать не стоит". Мурат Кастаев

Рублевый фактор

Еще один фактор, который следует принимать во внимание – определенная связь с курсом рубля. Отметим, что на протяжении предыдущего месяца наблюдалась некоторая зависимость пары USD/KZT от динамики рубля, о чем мы рассказывали в прошлых материалах.

В то же время финансовый аналитик Арман Бейсембаев обращает внимание, что намеренной связи между курсом тенге и курсом рубля нет.

"Эта привязка происходит за счет экономических связей, которые также специально никто не навязывает. Но исторически так случилось, что Россия наш крупнейший торговый партнер, у которого мы покупаем огромную номенклатуру товаров". Арман Бейсембаев

Таким образом курс формируется ввиду множества экономических факторов. При этом, по словам эксперта, участники рынков, различные экономические агенты, как правило, стремятся сохранять "консенсусный курс", то есть соотношение рубля на уровне примерно 5 тенге. Поскольку более высокий или более низкий курс будет невыгодным для обеих сторон, в том числе с точки зрения формирования цен.

"Целенаправленной привязки не существует, но существует связка экономик. И это приводит к тому, что курс все время стремится колебаться в районе пяти. Конечно, это не константа, а динамика. Но в динамике мы все время видим, что это некая такая магическая цифра, к которой курс все время стремится. И для того, чтобы удержать рубль в районе 5 тенге, вы так или иначе должны повторять траекторию рубля. И отсюда возникло ощущение, что мы очень сильно зависимы от состояния рубля". Арман Бейсембаев

В недавнем сообщении Нацбанка упоминалось о том, что динамика российского рубля в ныне существующих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности.

Как подчеркнула заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова, в настоящее время рынки двух стран находятся и функционируют в разных условиях. Следовательно, резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражение в обменном курсе тенге/доллар.

Тем не менее на днях тенге снова начал укрепление вместе с рублем после некоторого ослабления в первые рабочие дни января.