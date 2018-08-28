Как вас только земля носит - бабушка ребенка, которого душила воспитатель

По неофициальной информации, дело по обвинению воспитательницы в кратчайшее время будет направлено в суд.

27 августа в социальных сетях темиртаусцы обсуждали видеоролик, снятый в частном детском саду Темиртау, на котором женщина надавила на ребенка одеялом и удерживала его против воли. А в восемь утра 28 августа родители собрались у дома № 97 по проспекту Комсомольский, на первом этаже которого размещается детсад «Домик». На место прибыли работники полиции, прокуратуры и руководитель отдела образования Темиртау Есентай Әшім. Собрание было достаточно эмоциональным, родители обвиняли владелицу сада Кристину Такирову во всех смертных грехах, пишет abctv.kz.

Сообщается, что в WhatsApp оперативно была создана группа родителей, чьи дети посещают этот детский сад. Комментарии матерей на видеоролики по этическим соображениям редакция не приводит. А позже родители выложили в чате разговор с администратором детского сада Ольгой, которая сама выражала недоумение по поводу случившегося и, по её словам, пыталась понять мотивы нянечки-«видеооператора».

Отдел образования Темиртау дал комментарий по ситуации в одиннадцатом часу ночи, сразу дистанцировавшись от негосударственного дошкольного учреждения.

28 августа представитель УВД Темиртау на собрании пояснил собравшимся, что «по факту заведено уголовное дело, статья «Покушение на убийство» «не подошла», поэтому обвинение предъявлено по ст. 140, ч. 2 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним».

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Позже на собрание пришла бабушка девочки, которую душила воспитательница. Говорила она мало, по всему было видно, что каждая фраза даётся пожилой женщине с трудом. После слов «Как вас только земля носит!?» ей стало плохо, и бабушку вывели из комнаты.

Все ответы на вопросы по данному происшествию даст следствие, но пока картина рисуется такая. В мае няня сняла видео, на котором воспитательница по имени Умит «укладывает спать» полуторагодовалую девочку, накрыв её одеялом и удерживая её в этом положении, несмотря на плач девочки. По кадрам видно, что «педагог» знала, что её снимают. Спустя некоторое время няня и воспитательница были уволены.

По словам Кристины Такировой, няня позже звонила ей и шантажировала, заявляя, что у неё есть компромат на садик. Директор, по её словам, порекомендовала с этим компроматом обратиться в органы. 27 августа руководство детского сада пригласило Умит на подмену. Няня, узнав о том, что воспитательницу вернули на работу, а её нет, выложила видео в Сеть.

По неофициальной информации, дело по обвинению воспитательницы в кратчайшее время будет направлено в суд. По директору детского сада ожидается вынесение представления прокуратуры на освобождение от занимаемой должности. Также в детском саду возможно проведение комплексной проверки.

Олег И. Гусев

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