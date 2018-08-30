Подробности ЧП в Капшагае: погибшие чистили колодец без противогазов

В канализационном люке насосной станции Капшагая погибли трое.

В Алматинской области приступили к расследованию жуткой гибели троих рабочих. Они задохнулись в канализационном люке насосной станции города Капшагая. Выяснялось, что все погибшие чистили колодец без специальных масок и снаряжения. Их тела в коллекторе обнаружил сотрудник коммунального предприятия. Он же и вызвал спасателей, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Вот тот самый коллектор, в котором, предположительно, метаном отравились трое слесарей. Сейчас все работы на месте трагедии приостановлены. А на самом предприятии, которому и принадлежат колодцы, начата проверка.

Застать на месте руководство коммунального предприятия невозможно. Подчиненные говорят, что уже вторые сутки начальники заняты организацией похорон.

Погибшие работали слесарями: самому старшему было 55, младшему – 53.

Ерлан Атчиев, инженер ГКП «Капшагай су арнасы»:

- Погибшие рабочие были у нас на хорошем счету. Они несколько лет работали на нашем предприятии и каких-либо нареканий в их адрес у нас никогда не было. В целом же при приеме сотрудников мы в обязательном порядке проводим инструктаж. Говорим о технике безопасности ежедневно.

Разговоры о технике безопасности не помогли. В тот день трое слесарей как обычно проводили на насосной станции плановую чистку. В момент трагедии рабочие нарушили правила и спустились в коллектор без масок. Сознание потеряли мгновенно.

Водитель хватился только через час. Он прибежал на помощь, но вытащить рабочих из колодца не смог.

Азамат Журтбаев, официальный представитель ДЧС Алматинской области:

- Ближе к полудню к нам на станцию ДЧС позвонил сотрудник компании «Капшагай су арнасы», и он сообщил о гибели троих рабочих. На месте из колодца были извлечены тела погибших слесарей. По предварительной версии, они отравились метаном.

По факту гибели рабочих уже создана специальная комиссия и заведено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали происшествия и круг виновных, которым может грозить до семи лет колонии. Известно, что похороны троих слесарей пройдут 30 августа.

Ахтанберди Калкабай, заместитель акима г. Капшагая:

- Мы вчера ездили к семьям погибших, разговаривали с женами и детьми. Со своей стороны мы также окажем всевозможную помощь, а именно – возьмем на себя организацию похорон.

Стоит отметить, что это уже третий подобный случай в регионе за лето. В июле в канализационном люке районной больницы села Шелек задохнулись три человека. А две недели назад такая же трагедия произошла в селе Кегенского района. Там тоже погибли три парня.

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