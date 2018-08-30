"Планета зверей": математическое порно с ненужным экшном

Разбираем последнюю новинку кинопроката. Есть ли смысл смотреть двухчасовую ленту про "Камень, ножницы, бумага"?

Как легко попасться на увесистый кинематографичный трейлер с поножовщиной и расчленённкой монстров каким-то абстрактным клоуном, а сходить на совсем другой фильм, с лихвой показали китайские киноделы. Сегодня почти без спойлеров (это неточно) разбираем новинку "Планета зверей" c Майклом Дугласом. Последнего, к слову, зачем-то пиарили как главное действующее лицо. Как вы уже поняли, на самом деле это не так. В чем еще обманули создатели ленты зрителей, читайте в рецензии Zakon.kz.

Сразу о главном: если вы посмотрели трейлер и подумали, что речь пойдет о безумном китайском клоуне, который на все стороны потрошит каких-то чудовищ, а в перерыве играет в какую-то адскую игру, забудьте. Фильм начинается с унылого (в прямом смысле слова, это не аллегория) клоуна. Следующие 40 минут сюжета будут крутиться около его истории, имя которой – МОТИВАЦИЯ. За столь продолжительный срок вам расскажут довольно пресную историю про его несбывшуюся любовь, полные уши долгов и маму в коме, за которой клоун ухаживает. В итоге история начинает развиваться лишь с предательства друга, когда нашего китайца оставляют окончательно без средств к существованию и жилплощади.

К третьему абзацу мы наконец загуглили имя китайского актера, историю которого нам и придется лицезреть следующие два с небольшим часа. Зовут его Ли Ифэн. И ничем примечательным он широкому зрителю не запомнился, а потому просто примите тот факт, что его в фильме очень много, играет он при этом неплохо, но под конец от персонажа начинаешь уставать. Во-первых, да, фильм слишком затянут, а он не настолько харизматичен, чтобы вытащить на себе всю ленту. Во-вторых, его чрезмерная (избитая всеми и заклешированная) мотивация к концу фильма настолько надоест, что люди на закрытом показе начали покидать зал еще до того, как фактически картина закончилась.

Вернемся к сюжету. Итак, максимально замотивированный герой остается фактически на улице. Тут же появляется весьма сомнительная контора, которая берет его в оборот, предлагая сыграть в игру. Исключительно, а также откровенно бесчестное предложение, которое позволит списать долги герою, делает именно Майкл Дуглас. Дуглас местный серый кардинал, придумавший развлечение для богачей, где используют запуганных и загнанных в тупик бедняков. Если не догадались, то вот вам очевидный спойлер: весь оставшийся фильм наш герой будет играть в игру - несколько усложненный вариант детской забавы "Камень, ножницы, бумага". Предупреждение: сейчас будет скучно. Так вот усложнение касается лишь того, что игроки могут договариваться между собой, подкупать друг друга и как угодно жульничать, главное правило лишь одно – к концу таймера игрок должен остаться как минимум с тремя звездами (выдаются игрокам за победу над соперником) и избавиться от всех карт (игроки не показывают жесты руками, а используют специальные колоды карт, на которых нарисованы камень, ножницы и бумага). Позже вам покажут, что за проигрыш с участниками делают страшное (что-то про бесчеловечные опыты), что и является их главным обоснованием играть грязно, не гнушаясь предательством.

Все, можно выдохнуть, скучная часть обзора закончилась. Теперь поговорим о том, почему, собственно, нас обманули в трейлерах, постерах и стоит ли вообще фильм того, чтобы тратить на него время и деньги. Начнем, пожалуй, с главной халтуры авторов – экшнсцен. Тут их несколько и ни одна не связана с основным сюжетом. Это просто глюки главного героя, происходящее исключительно у него в голове, никак не влияющее на сюжет и окружающую обстановку. Просто примите и проглотите эти куски растягивания хронометража. Второе – скучное вступление. Если вы все-таки проявите стойкость, дотерпев до сюжета с самой игрой и Майклом Дугласом в роли антагониста, то наши поздравления – вы добрались до интересной части фильма. Следующие полтора часа картины будут посвящены лишь играм разума и математическим вычислениям. Хотите спросить: причем тут вообще математика? А вот эта и есть главная и, наверное, даже единственная фишка картины. Следующие полтора часа главный герой вместе с двумя своими приспешниками будет высчитывать оставшееся количество карт, блефовать, придумывать схемы по беспроигрышному варианту игры. Да, вы не ослышались. "Планета зверей" – это китайский аналог фильма "21", разница лишь в том, что американцы сняли про блэкджек. Еще один глобальный обман ленты – Майкл Дуглас. Во-первых, общее время его пребывания на экране от силы стремится к 10 минутам (в двухчасовом фильме!). Во-вторых, – это, черт побери, картина с продолжением. То есть, да, отсидев себе задницу, за два с копейками часа вы получите "Продолжение следует" сразу перед титрами.

Ну, хорошо, есть ли здесь плюсы. Для начала – техническое исполнение на высоте. Работа оператора, монтажера и постановщика сцен не режет глаз. Картинка вообще в целом приятная, лишь абсолютно лишние компьютерные эффекты иногда раздражают. Актерская игра тоже на уровне. Помимо главного "клоуна" фильма, остальные играют не хуже, создавая нужную атмосферу напряжения. Здесь все по-честному, без перегибов. Сюжет и общая основа повествования фильма - тоже можно назвать скорее плюсом, чем минусом, если бы мы посмотрели цельную историю, а не задел "на сиквел". Но тут уже дело вкуса.

Вердикт: если вы соскучились по необычно снятым картинам в стиле все той же Дуглосовской "Игры" 1997 года, то можете сходить на премьеру и получить свою дозу эмоций. Тем более, что обо всех остальных недочетах мы предупредили.

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