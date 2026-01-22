#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Жду вас, очень жду": Долина трогательно обратилась к фолловерам после выселения из квартиры

Российская певица Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 06:59 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
На днях адвокат Светлана Свириденко передала ключи от квартиры в Хамовниках своей доверительнице Полине Лурье после того, как история с переездом Полины затянулась, сообщает Zakon.kz.

Лариса Александровна долго не хотела съезжать, пыталась отложить этот процесс, но к делу подключились судебные приставы.

"Все личные вещи Долиной вывезены. Остались только предметы мебели, которые вписаны в договор купли-продажи. Претензий нет, все прошло мирно. Ключи у меня, я передам из Полине. Долина не может здесь появляться", – рассказала Свириденко представителям прессы, продемонстрировав ключи.

Тем временем Лариса Долина не унывает и продолжает работать. 70-летняя исполнительница, столкнувшаяся с хейтом в свой адрес, записала видео, в котором обратилась к поклонникам.

"Мои дорогие, мои любимые зрители! Я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля жду вас на своем сольном концерте. Мы вместе споем мои золотые хиты. И, конечно, вы услышите новые песни, премьера которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их еще никто не слышал. Жду вас, очень-очень жду", – сказала знаменитость.

Лариса Александровна не принимала участие в процессе передачи ключей покупательнице, в это время она отдыхала на фешенебельном отдыхе в Эмиратах. Ранее стало известно, что она вскоре может навсегда завершить карьеру.

Аксинья Титова
Читайте также
Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда
00:51, 17 декабря 2025
Скандальная квартира Долиной: адвокат Лурье расплакалась после решения Верховного суда
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
19:11, 09 января 2026
Лурье не смогла принять скандальную квартиру Ларисы Долиной из-за ее отъезда из России
Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
11:22, 09 января 2026
Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
