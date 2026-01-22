"Жду вас, очень жду": Долина трогательно обратилась к фолловерам после выселения из квартиры

На днях адвокат Светлана Свириденко передала ключи от квартиры в Хамовниках своей доверительнице Полине Лурье после того, как история с переездом Полины затянулась, сообщает Zakon.kz.

Лариса Александровна долго не хотела съезжать, пыталась отложить этот процесс, но к делу подключились судебные приставы.

"Все личные вещи Долиной вывезены. Остались только предметы мебели, которые вписаны в договор купли-продажи. Претензий нет, все прошло мирно. Ключи у меня, я передам из Полине. Долина не может здесь появляться", – рассказала Свириденко представителям прессы, продемонстрировав ключи.

Тем временем Лариса Долина не унывает и продолжает работать. 70-летняя исполнительница, столкнувшаяся с хейтом в свой адрес, записала видео, в котором обратилась к поклонникам.

"Мои дорогие, мои любимые зрители! Я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля жду вас на своем сольном концерте. Мы вместе споем мои золотые хиты. И, конечно, вы услышите новые песни, премьера которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их еще никто не слышал. Жду вас, очень-очень жду", – сказала знаменитость.

Лариса Александровна не принимала участие в процессе передачи ключей покупательнице, в это время она отдыхала на фешенебельном отдыхе в Эмиратах. Ранее стало известно, что она вскоре может навсегда завершить карьеру.