Дочь Кайрата Нуртаса появится в большом кино

Дочь казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой, Алау, пригласили на съемки в большой кинопроект, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы Жулдыз Абдукаримовой, Алау делает первые шаги к своей мечте, и участие в кино она рассматривает как ценный опыт.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Мама юной актрисы добавила, что ее дочь волнуется, так как осознает всю ответственность своей работы.

"Это бесценный опыт. Возможно, ее переживания – это чувство ответственности. Прекрасно, что на съемках она будет вместе с профессионалами, которые поддержат и подскажут", – поделилась актриса.

Алау – средняя дочь Жулдыз Абдукаримовой и казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Среди всех детей она одна из тех, кто часто бывает на публике.

