Журналисты предложили Диане операцию в обмен на рассказ о домогательствах

Новая семья, в которой сейчас воспитывается подросток, категорически отказалась от подобного условия.

14-летняя Диана, над которой несколько лет издевалась родная мать, благодаря огласке в СМИ и социальных сетях, начала восстанавливать здоровье. Помимо всего прочего девочке необходима пластическая операция. Сделать ее бесплатно пообещали в России, но взамен попросили сделать такое, на что семья, в которой сейчас воспитывается подросток, согласиться никак не может, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

После того, как историю Дианы узнала вся страна, многие отзывчивые люди стали предлагать помощь подростку. Алматинская клиника взялась бесплатно восстановить зубы, которые ребёнку выбила родная мать. Последний год девочка живёт в новой семье, о прошлой жизни старается не вспоминать.

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На днях российские журналисты пригласили Диану принять участие в телешоу и пообещали, что после эфира специалисты сделают ей пластическую операцию. При одном условии девочка должна детально рассказать все случаи сексуального насилия над ней. Надежда Барсукова, которая сейчас воспитывает Диану, пыталась спорить с телепродюсером из Москвы, мол, скажите об этих фактах сами, за кадром.

«Нет, мне надо, чтобы она каждого мужчину назвала!», - сказала Надежде телепродюсер.

«Я сразу ответила - ребёнка мучить не дам. Ребёнок зажался и ничего не будет говорить. И заставлять её я не собираюсь. Мне ответили, что тогда им нет смысла нам помогать. Я говорю, - ну, и не помогайте»! – рассказывает Надежда Барсукова.

Поездка в Москву таким образом отменилась. Скучать Диане долго не пришлось: волонтёры подарили ей ноутбук. Однако снова на добрый поступок отзывчивых людей тут же есть ответ людей нехороших: через пять дней ноутбук украли.

Стражи порядка сняли отпечатки пальцев со стола, с дверей и ворот, полиция надеется поймать преступников по горячим следам. И вновь на смену чёрной полосе идёт белая. Отдел образования города Капшагая готовит для Дианы подарок.

«Вот-вот начнётся новый учебный год. Диана у нас на домашнем обучении, поэтому отдел образования решил подарить школьнице новый компьютер. Надеемся до 10-го сентября уже вручить ей подарок», - говорит методист отдела образования Капшагая Нарык Кимадиев.

Кстати, домашнее обучение Дианы, которое было под вопросом из-за того, что Надежда пока не является официальным опекуном ребёнка, тоже решился положительно: психолого-педагогическая комиссия пошла навстречу новой семье Дианы, учителя будут обучать её на дому.

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