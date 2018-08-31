15 осужденных в Китае казахстанцев вернулись на родину

В Урумчи надзорные органы Казахстана и Китая поделились опытом в сфере борьбы с преступностью.

Генеральная прокуратура Казахстана озвучила, сколько осужденных в Китае казахстанцев вернулись на родину, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно информации надзорного органа, с 2016 года из Китая в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания были переведены 15 казахстанцев.

Вопросы перевода осужденных обсудили на встрече в Урумчи представители Генпрокуратуры Казахстана и Верховной народной прокуратуры Китая.

На очередной приграничной встрече прокуроры поделились опытом в сфере борьбы с преступностью, в том числе противодействия терроризму и экстремизму.

Напомним, в Китае уже пятый год в заключении находится казахстанка Акжаркын Турлыбай. Осужденная пожизненно за контрабанду наркотиков девушка ожидает решения апелляционной коллегии и надеется, что вернется домой.

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