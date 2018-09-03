Казахстанские водники выдержали промежуточный экзамен на Азиатских играх

В Индонезии наша команда продемонстрировала свой бойцовский характер.

В последние годы водные виды спорта становятся наиболее приоритетными в плане развития во всем мире. Дело в том, что на летних Олимпийских играх именно в классическом и синхронном плавании, а также в прыжках в воду и водном поло разыгрывается львиная доля всех наград. Не исключением стали прошедшие в Джакарте и Палембанге Азиатские игры-2018, проводящиеся под эгидой Олимпийского Совета Азии. В течение двух недель атлеты из 45 стран бились за 465 комплектов медалей. На долю водных видов спорта пришлось 55 трофеев, что составляет 11,8 процентов от общего числа!

В пятерку самых щедрых на трофеи на Азиаде-2018 вошли также легкая атлетика - 48 (10,3 процентов), велоспорт - 34 (7,3), стрельба - 20 (4,3), гимнастика и борьба - по 18 (3,8). Одним словом, кто задает тон в битве за медали в водных видах спорта, тот, как правило, побеждает в общекомандном зачете. На прошедшем в Индонезии континентальном турнире это золотое правило очередной раз подтвердила команда Китая.

Но и Казахстан был отнюдь не гостем на масштабном празднике. Нашу страну на Азиаде-2018 в водных видах спорта представляли 42 атлета: водное поло - 26 (по -13 в мужской и женской национальных командах), плавание - 7, синхронное плавание - 9 человек. Из них домой с наградами вернулись 32 спортсмена, что составляет 76 процентов от общего числа. Это один из самых высоких показателей в составе национальной делегации Казахстана!

Первыми в бой вступили наши пловцы. В Джакарте они завоевали четыре бронзовые медали. В число призеров вошли чемпион Олимпийских игр-2016 Дмитрий Баландин (50 м и 100 м брассом) и Адильбек Мусин (50 м баттерфляем). Также наши ребята отличились в комбинированной эстафете 4Х100 м. В число призеров вошли Дмитрий Баландин (Алматы), Адильбек Мусин (Астана), Александр Варакин (ВКО) и Адиль Каскабай (Тараз). Напомним, что в последний раз эстафетная команда из Казахстана поднималась на пьедестал почета Азиатских игр в 2010 году в Гуанчжоу.

- Еще четыре года назад мы имели в обойме только Дмитрия Баландина, теперь же у нас есть как минимум четыре пловца мирового уровня, - отметил Генеральный̆ секретарь казахстанской Федерации водных видов спорта (ФВВС РК), вице-президент Национального олимпийского комитета РК Андрей Крюков. - Средний возраст эстафетной команды составляет всего 20,7 лет. То есть у ребят есть огромный потенциал. В Индонезии они установили шесть национальных рекордов. Жалко, конечно, что Дмитрий Баландин на сей раз остался без золотой медали. Выложиться в Джакарте на все 100 процентов ему помешала травма.

- За два месяца до соревнований на тренировке я порвал связки голеностопа - объяснял чемпион Олимпийских игр-2016 Дмитрий Баландин. - Месяц подготовки у меня в итоге вылетел. Оставался еще один месяц, и мы, как могли, готовились, тренировались. За неделю до вылета на Азаиду-2018 я снова травмировался: дома сильно порезал ногу. Рана оказалась очень глубокой. В больнице мне наложили швы и, чтобы не занести инфекцию, запретили плавать, пока болячка не затянется.

Необходимо отметить, несмотря ни на что, в эстафете Дмитрий выложился и даже на секунду улучшил результат, который показал днём ранее.

Традиционно сильно выступила на Азиатских играх в Индонезии и казахстанская команда по синхронному плаванию. Дуэт из Темиртау в составе Александры и Екатерины Немич вновь выиграл бронзовые награды. Они уступили только соперницам из Китая и Японии, которые регулярно входят в число призеров на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Для сестер-близнецов эта награда стала уже третьей в карьере. Напомним, что в первый раз они отличились в 2010 году в Гуанчжоу в составе группы. Спустя четыре года в Инчхоне-2014 выиграли бронзовые награды в состязаниях дуэтов. В Джакарте-2018 Александра и Екатерина Немич вновь подтвердили свой класс.

В состязаниях групп казахстанские девушки заняли четвертое место. В финале они несколько баллов уступили конкуренткам из КНДР, в итоге ставших третьими.

- Перед самым вылетом в столицу Индонезии у нас случилось ЧП: одна девушка из группы серьезно травмировала руку, - рассказывала тренер сборной РК по синхронному плаванию Алия Каримова. - Врач однозначно заявили, что до старта Азиады она точно не поправится. Пришлось в экстренном порядке искать ей замену. Огромное спасибо Александре Немич, которая согласилась нам помочь. Но у нас оставалось слишком мало времени, чтобы сработаться с командой в единый «монолит».

С ватерполистов у нас всегда особый спрос. И мужская, и женская национальные сборные традиционно входят на Азиатских играх в число фаворитов. Не подкачали казахстанские команды и в этот раз. Девушки выиграли серебряные медали. В групповом турнире они провели пять матчей и одержали четыре победы. Решающей стала заключительная встреча против соперниц из Японии. В упорной борьбе победила сборная РК - 12:11. Лучшим игроком матча стала Замира Мырзабекова, шесть раз поразившая ворота команды Японии. Напомним, что четыре года назад наша женская команда стала третьей, пропустив вперед соперниц из Японии и Китая.

Мужская сборная РК по праву считается самой титулованной в Азии. С 1994 года казахстанские ватерполисты традиционно выигрывают на континентальном турнире золотые медали. Осечка случилась лишь однажды. В 2006 году по итогам состязаний в Дохе наша дружина в первый и последний раз вернулась домой с бронзовыми наградами.

Конкуренция в Азии растет год от года. Соперники прикладывают максимум усилий, чтобы добиться успеха. Например, в КНР привлекли к работе с национальной сборной страны опытных тренеров из Черногории. Команда Японии более года проходила подготовку за рубежом, готовясь к Азиаде-2018 с лучшими дружинами Европы и Северной Америки.

Зато в нашей команде случился болезненный процесс смены поколений. Национальную сборную покинули титулованные ветераны Сергей Губарев, Андрей Рекечинский, Александр Федоров, Алексей Панфили и Бранко Пекович. Им на смену пришла необстрелянная молодежь. За несколько лет тренерскому штабу в составе Александра Шведова, Неманьи Кнежевича и Дмитрия Ходзинского удалось сформировать новый боеспособный коллектив.

В Индонезии наша команда продемонстрировала свой бойцовский характер. Наша команда успешно прошла групповой раунд, в серии плей-офф поочередно переиграла соперников из Индонезии (20:4) и Китая (9:8). В поединке за золотые медали казахстанские ватерполисты в тяжелейшем поединке одолели сборную Японии (8:7).

- Финальный матч по водному поло стал настоящим украшением Азиатских игр-2018 в Индонезии, - сказал президент Национального олимпийского комитета РК, глава Федерации водных видов спорта РК Тимур Кулибаев. - В начале третьего периода мужская сборная Казахстана уступала соперникам со счетом 3:7. Но казахстанские игроки ценой неимоверных волевых усилий сумели одержать победу! Тем самым, они поставили золотую «точку» в итоговом выступлении представителей Федерации водных видов спорта Казахстана на Азиаде-2018 в Индонезии.

Через два года в Японии пройдут Олимпийские игры-2020. Промежуточные итоги прошедшей Азиады вселяют надежды, что к предстоящим главным стартам четырехлетия представители ФВВС РК подойдут в наилучшей физической форме и покажут наилучший результат.

Иван Резванцев

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