Итоги выступления казахстанских водников на Азиатских играх в Ханчжоу

Казахстанские команды по водным видам спорта завершили выступление на Азиатских играх в Ханчжоу, где были разыграны медали по следующим водным видам спорта: плаванию, водному поло, артистическому плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.

Казахстанскую делегацию водников представляли 48 спортсменов, из них 6 пловцов, 13 игроков мужской ватерпольной команды, 13 девушек женской ватерпольной сборной, 10 представительниц в артистическом плавании, четверо марафонцев и двое спортсменов по прыжкам в воду.



По итогам Азиатских игр отечественными водниками завоевано шесть бронзовых медалей: две в плавании, две в артистическом плавании и две в водном поло (мужчины и женщины). Призерами Игр стали 37 спортсменов из 48, из них пловец Адильбек Мусин завоевал две медали. В ходе Игр пловцами в индивидуальных дисциплинах и эстафетах установлено 11 рекордов Казахстана.

"Во-первых, я хочу поздравить наших призеров, их родных и близких, тренеров, врачей и специалистов – весь большой коллектив единомышленников, которые обеспечили подготовку спортсменов для успешного выступления и завоевания медалей Азиатских игр! Ими была проделана большая работа. Желаю всем удачи и успехов на будущих стартах! Также выражаю благодарность нашим болельщикам, за ваше терпение и поддержку. То, что около 80% спортсменов вернулись домой с медалями, – это хороший показатель. Хорошо выступили пловцы, установив 11 рекордов Казахстана. Есть, конечно, вопросы, и в некоторых видах мы могли выступить получше. Работа над ошибками будет проведена. По итогам Игр будет проведен тренерский совет федерации, анализ выступлений, будут сделаны необходимые организационные выводы и приняты решения", – подвел итоги президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной федерации – World Aquatics.