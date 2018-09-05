"Красные человечки" появились в Алматы

Задача арт-объектов - сделать город ярче и поддержать активное велосипедное и самокатное движение горожан.

В Алматы на пр.Абая у станции метро установили первые арт-объекты в рамках фестиваля PARK FEST, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Как отметили в ведомстве, 31 августа на проспекте Абая - угол улицы Кунаева, рядом со станцией метро "Абай" установлены первые арт-объекты в рамках фестиваля PARK FEST. Это "Красные человечки", художника и дизайнера из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского.

"Задача арт-объектов - сделать наш город ярче и поддержать активное велосипедное и самокатное движение горожан. В творчестве Андрея три главные темы – антропоморфные и зооморфные персонажи и машинки", - сообщили в акимате.

Сам дизайнер рассказал: "Изначально хотел создать некую инсталляцию на петербургских крышах, машинки сразу отпали, а из животных и человечков я выбрал последних. Внешний облик персонажа определил выбранный мной самый доступный на тот момент материал – деревянный брусок, цвет нужен был поярче, чтобы объект выделялся в сером городском ландшафте".

В июле широкий общественный резонанс вызвал арт-объект в виде огромной белки на "Атакенте" в Алматы. Как сообщил аким города, сейчас гости города в первую очередь интересуются не "Медео", а этим творением зарубежного дизайнера Алекса Ринслера.

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