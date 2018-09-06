Сенатор предложил решение проблемы с подтоплениями в Астане

Надо пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов для расчета пропускной способности магистральных коллекторов ливневой канализации.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Едил Мамытбеков при оглашении своего запроса к премьер-министру РК озвучил ряд предложений по решению проблемы в Астане с подтоплениями улиц во время проливных дождей, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня требуется оперативное решение следующих задач. С целью увеличения пропускной способности ранее уложенных коллекторов, диаметры которых не обеспечивают пропуск возросших расходов воды расчетного дождя и дренажных вод, требуются провести их реконструкцию», - сказал он.

В то же время депутат добавил, что все расчеты по определению объёмов талых, дождевых, поливомоечных вод, производительности очистных сооружений, диаметров коллекторов выполнялись по временной инструкции, введенной еще Госстроем СССР в 1977 году с продлением срока действия приказом Госархстроя РК в 1992 году для применения на территории РК.

«Поэтому необходимо в срочном порядке проверить способность и диаметры магистральных коллекторов по улицам города, а при важности, пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов для расчета пропускной способности магистральных коллекторов ливневой канализации», - считает парламентарий.

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Также требуется, на его взгляд, обеспечить согласованность работы акимата с РГП «Казгидромет» в части, касающейся предоставления последними необходимой информации в режиме реального времени.

«Необходимо определить единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружений ливневой канализации в городе с правами обязательной силы его решений для городского управления архитектуры и градостроительства при разработке Генплана Астаны. Одновременно необходимо законодательно рассмотреть вопрос по установлению платы за услуги отведения сточных вод, в том числе за дренажные воды», - подчеркнул Е. Мамытбеков.

«В целом считаем, что нужна специальная государственная служба, которая занималась бы обновлением СНиПов, методов расчета гидрологических характеристик с учетом изменения климата. Сегодня уже разработаны новые технологии и оборудования, новые инженерно-технические решения, новые материалы, а мы работаем по СНиПам, которые более 40-лет не корректировались», - добавил он.

В заключение депутат отметил, что наряду с этим надо привлечь к решению проблемы такие профильные ведомства как комитет по водным ресурсам и комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК.

Ксения Давыдова, Астана

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