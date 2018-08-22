Сагинтаев поручил решить проблему с ливневками в Астане

В столице Казахстана на днях прошел ливень, многие улицы оказались подтопленными, а вода заливала даже автобусы.

На заседании правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в свете прошедших ливней уделил внимание проблемам системы канализации и водоотведения города Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

«В результате дождей, которые не останавливались несколько дней, город потерял наглядный вид. Пострадали пешеходы, общественный транспорт, был затруднен маршрут общественного транспорта. В связи с этим со стороны Главы государства тоже было дано несколько замечаний, был дан ряд поручений по модернизации ливневой канализации. Все мы знаем, что за состояние города отвечает акимат города. Напоминаю еще раз, что за все эти катастрофические события и все, что происходит в городе, отвечает город. Люди и общественный транспорт не должны страдать. Улица Туран и проспект Момышулы, микрорайон Молодежный, улица Бараева - эти все районы, особенно в последнее время стали привычными, страдают», - сказал он.

Читайте также:

Астану затопило. Вода заливает даже салоны автобусов с пассажирами

Как отметил глава кабмина, уже становится «привычкой», когда на одних и тех же участках города происходят затопления.

«Для того, чтобы среагировать на такие природные явления, ваши предложения, мнения правильные, но тем не менее. Вопрос не только лишь в лице города. Это уже становится привычкой - на одних и тех же участках города происходят затопления. Вода залила даже автобусы. На этих проблемных улицах нужно особенно провести работу, необходимо почистить их заранее. Об этом население города говорит. Колодцы, ливневые стоки нужно время от времени очищать и подготавливать, чтобы такие ситуации не создавать», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Читайте также:

Аномальный ливень: в Астане за ночь выпала почти месячная норма осадков

«На прошлой неделе вы (аким города Асет Исекешев) докладывали о комплексном плане Астаны. Вы должны особое внимание обратить на ливневые стоки, канализации, обратите внимание на комплексный план. (...) Мы на это смотрели поверхностно, можно сказать, ночь пройдет, после дождя мы остаемся под водой, опять все забывается. Прошу еще раз обратить внимание Аскара Мамина», - поручил премьер-министр.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!