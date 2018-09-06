Мама девочки, которую чуть не задушила воспитатель, намерена добиться закрытия садика

Женщину не устраивает текущее положение дел.

Родители девочки, с которой жестоко обошлись воспитательница и нянечка в саду, намерены добиваться справедливого наказания виновных, а также закрытия частного детского сада "Домик" в Темиртау, передает корреспондент BNews.kz.

Мама полуторагодовалой девочки, которая истошно кричала из-за жестоких методов "успокоения" воспитателя в детском саду, намерена добиваться справедливого наказания для всех виновных.

После того, как женщина узнала на видеозаписи своего ребенка, она написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности работников частного сада. Поняв, что воспитательнице, которая буквально душила во время тихого часа ее дочь, грозит лишь штраф, Анна Баркалая решила обратиться во все организации и ведомства по защите прав детей.

"Я буду писать везде и всюду, в правительство страны, президенту Казахстана, детскому омбудсмену, кому угодно! Такие непрофессиональные люди не должны работать в детских садах, и такой сад не должен существовать! Я пойду до конца, меня не устраивает в любом случае мера наказания, к которой могут привлечь воспитателя. Возмущает и то, что нянечка, которая все сняла на камеру, проходит по делу лишь как свидетель. Мне говорят в полиции, что не могут инкриминировать воспитателю больше того, что она сделала. Ей сейчас вменяют статью 140 часть 2 Уголовного кодекса, а это максимум штраф или исправительные работы. Но ведь такое поведение не ненадлежащее воспитание ребенка, это совсем другое. Она физически воздействовала на моего ребенка. А если бы она чуть-чуть буквально передержала, ребенок хрипел, ей воздуха не хватало, а если бы она удушила бы ее и помощь не смогла оказать? Что потом?",- возмущается Анна Беркалая.

По словам мамы девочки, после того, как она пообщалась с заведующей детского сада, поняла, что руководителя волнует лишь репутация собственного учреждения.

"Хочется защитить от подобных случаев всех детей. Сейчас администратора и владельца сада волнует лишь только репутация их предприятия, они не переживают за состояние ребенка, за то, что взрослые в их саду могут так в принципе поступать. Это никого не волнует. Я уверена, что поступаю правильно",- считает мама пострадавшей девочки.

Анна Беркалая рассказала, как узнала, что на видеозаписи именно ее дочь, жуткое видео ей прислали по watsapp.

"Мне пришла эта видеозапись через социальную сеть, а кто выложил её в интернет, я не знаю. Мне написали: "Здравствуйте Анна, на видео ваш ребенок, было это 22 мая, и сделала это женщина по имени Умит, и она работает по сей день в саду". Так мне написали. То, что гуляет по интернету это короткое видео, мне прислали длинное видео, где четко видно, что это действительно мой ребенок плачет, я сначала не поверила, потом поняла, что нужно идти в полицию",- говорит мама ребенка.

По словам Анны Беркалая, ее первой реакцией была ярость, но потом она поняла, что нужно действовать обдуманно и добиваться закрытия частного сада.

"Эта ситуация - как минимум халатность. Я подписывала договор с руководителями сада, где они обязались беречь и охранять здоровье моего ребенка, и что, это они так берегут здоровье детей? Да вообще неизвестно, что они там с ними делали, малыши ничего рассказать не могут, поэтому пусть отвечают все",- подытожила девушка.

Видеозапись, как воспитатель детского сада в Темиртау пытается успокоить плачущего ребёнка и насильно удерживает его под одеялом, появилось в интернете, и вопиющий случай жестокости вызвал большой общественный резонанс. Полицейские по данному факту начали досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК. В ходе изучения видео сотрудники УВД установили личность 50-летней воспитательницы, которая призналась, что не могла уложить спать девочку, так как она не слушалась и прыгала на кровати, в связи с чем, женщина накрыла ребенка одеялам и пыталась ее упокоить. Сейчас воспитательница находится под подпиской о невыезде, проводится расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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