Движение поездов в Костанайской области восстановлено

Поезда по участку Тобол - Кушмурун курсируют по графику.

6 сентября 2018 года в 05.55 на станции Казанбасы участка Тобол - Кушмурун Костанайского отделения дороги произошёл сход двух грузовых вагонов рабочего поезда, доставлявшего щебень на место капитального ремонта пути, передает пресс-служба АО «КТЖ – Грузовые перевозки».

Как отмечается в сообщении, вагоны, принадлежащие ТОО «Integra Construction KZ», сошли с рельсов двумя колесными парами. Установлена причина происшествия - излом средней части оси первой колесной пары по ходу движения. Ремонт колесной пары осуществлен в Павлодарском вагоноремонтном депо в апреле 2017 года.

Движение пассажирского поезда №37 сообщением «Астана-Мангышлак» было восстановлено через 1 час 15 минут. В настоящее время поезда по участку Тобол – Кушмурун курсируют в установленном порядке.

Для расследования причины схода создана комиссия.

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