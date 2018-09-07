Так ли виноват российский рубль в ослаблении курса тенге

По мнению эксперта-экономиста, тенге ослабел бы даже в том случае, если бы антироссийских санкций вообще не существовало.

Сегодня по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 375,69 тенге, что лишь укрепило панические ожидания якобы грядущей девальвации. При этом казахстанцы по привычке связывают это с ослаблением курса рубля в связи с антироссийскими санкциями, не учитывая, что вместе с тенге в последнее время стремительно дешевеют и валюты других мировых государств, где о российском рубле возможно даже не слышали. Объяснить, почему на самом деле казахстанская нацвалюта теряет свои позиции, как долго это продлится и к чему приведет, журналист Zakon.kz попросил известного экономиста Айдархана Кусаинова.

Как отметил эксперт, сейчас практически все валюты мира слабеют по отношению к доллару. Особенно четко это прослеживается в России, Турции, Венесуэле и других странах латинской Америки. Но у нас почему-то ослабление курса тенге неизбежно связывают с российским рублем и ужесточением санкционной политики в отношении этой страны. Хотя по большому счету дело совсем не в этом.

«Этот процесс, в принципе, был прогнозируем еще год назад, когда Федеральная резервная система (ФРС) объявила о том, что будет ужесточать монетарную политику. Когда ее представители прямо заявили, что начнут обратный процесс количественного смягчения. То есть, они не только остановили количественное насыщение (что происходит достаточно давно), но и год назад объявили о том, что постепенно будут ужесточать, то есть проводить, скажем так, количественное ужесточение. И в принципе уже тогда было ясно, что из развивающихся рынков начнется отток капитала, и что валюты развивающихся стран начнут слабеть. Это было понятно даже самой ФРС. Поэтому один из членов ее правления честно говорил о том, что, когда они начнут ужесточать монетарную политику, это вызовет ослабление на развивающихся рынках, возможно, будет какое-то замедление мировой экономики и поэтому они будут очень внимательно и плавно это делать», – напомнил Кусаинов.

В общем, по словам экономиста, запущенный процесс был понятен с самого начала, и в качестве рисков внешней монетарной политики, Нацбанк РК давно это учитывал. Гораздо сложнее было оценить, как сильно будут ослабляться валюты, и каковы будут истинные размеры оттока капитала с рынков развивающихся стран. Но остановить сам процесс было уже не возможно.

«Это мировой тренд для развивающихся стран. А то, что российский рубль находится под санкциями – это его отдельная история. То есть, он в принципе все равно бы слабел. Просто санкции его ослабили сильнее. А, что касается ослабления тенге, то, как я уже говорил не раз – у нас есть два тренда. Первый – сезонный рост курса доллара в сентябре-октябре. Второй – макроэкономический мировой фон, который еще и совпал с санкциями в отношении России. В итоге у нас как бы три таких фактора совпали в моменте. Но то, что тенге должен был ослабеть в августе-сентябре, было прогнозируемо и понятно еще в начале года», – продолжил Кусаинов.

По мнению экономиста, у нас из года в год все идет по определенной синусоиде, когда тенге сначала укрепляется, а потом слабеет. Просто, грубо говоря, в тот момент была оценка, что он будет слабеть до 350, но общий мировой тренд, плюс антироссийские санкции, плюс общая внешняя экономическая нестабильность, совпав с сезонностью, эту цифру немного сдвинула. Но при том, что сейчас происходит на мировом рынке – это нормально. Ведь там помимо различных макроэкономических и сезонных, существуют и психологические факторы. И рынок может реагировать на все это в течение 1-3 дней или месяца, со всеми вытекающими последствиями.

«Но я думаю, что рост уже исчерпан и вряд ли доллар больше 375 дойдет. Я считаю, что это то значение, на котором тенге немного побудет, а потом, когда вся эта паника, вспышки и всплески пройдут, тенге постепенно начнет укрепляться и примерно в октябре начнет отвоевывать свои позиции назад. Думаю, доллар до 350 спустится, а весной, возможно, еще ниже будет. Но это мое личное мнение. А то, что у нас в случае ослабления тенге всегда смотрят на российский рубль, то я думаю это проблема обсуждения данной темы в казахстанском информационном пространстве. Государство всегда говорит глобально о стратегиях, а люди мыслят о текущей ситуации, связывая все происходящее с ближайшим соседом. Хотя, на самом деле, даже если бы никаких антироссийских санкций вообще не было, курс тенге к доллару сейчас все равно бы снижался, потому что это закономерно. Еще в январе 2018 года я говорил о том, что в первой половине года курс тенге к доллару будет находиться в районе 310-330 тенге, а во второй половине года – в районе 330-350. Реальные цифры превысили ожидания, но сам этот подъем прогнозировался еще в начале года», – пояснил Кусаинов.

Также экономист подчеркнул, что ФРС и дальше продолжит ужесточать свою монетарную политику. И уже сейчас на фоне происходящих торговых войн и взаимных пошлин, эксперты прогнозируют общее снижение оборотов и замедление мировой экономики. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Просто все экономики мира со временем адаптируются к новым условиям и найдут равновесие.

«Грубо говоря, год назад базовый средний курс по году был в районе 330 тенге за доллар, но тенге колебался от 310 весной до 345 осенью. Сейчас базовый курс, равновесный по году, окажется в районе 340-345 тенге. Хотя доллар, как мы сегодня видим, с 320 до 375 вырос, средний курс по году такой и остается. Просто он сдвинулся с нижнего значения в район 340. То есть, фундаментальное ослабление тенге само по себе есть, но оно не такое значительное, если мы будем рассуждать в пределах периода с марта по сентябрь. Год назад, а точнее в начале октября, курс доллара дошел до 345 тенге. И тогда тоже все кричали, что все пропало. Но потом он спокойно вернулся к 330. Сейчас примерно та же история, только средний равновесный курс по году теперь будет не 330, а 340-345», – считает экономист.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряженность, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 августа на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Владимир Демидов

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