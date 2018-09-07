Стрелял в погибшего семь раз - руководитель ДВД ЗКО об убийстве полицейского

В том числе в спину, бедро и в голову.

Руководитель ДВД ЗКО генерал Максудхан Аблазимов рассказал о деталях убийства, произошедшего накануне в Акжайыкском РОВД, передает портал УН.

Вчерашнее происшествие в Акжайыкском РОВД ( бывшее Чапаевское), прокомментировала полиция. Ведется досудебное расследование возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство», подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Вчера, 6 сентября, в здании Акжайыкского РОВД, инспектор батальона внутренней охраны полиции применил оружие к своему командиру. Командир скончался на месте.Стрелявший сотрудник сдал оружие на месте и был задержан там же. Сейчас ведется следствие, по окончанию мы сможем говорить о причинах этого поступка,", - сказал руководитель ДВД ЗКО.

Максудхан Аблазимов на вопрос журналистов о том, был ли временно отстранен от должности руководитель Акжайыкского РОВД ответил следующее:

- Нет, оба этих сотрудника не имеют отношения к РОВД, не находятся у них в штате и подчиняются Комитету Административной полиции. Руководитель РОВД не отвечает за действия этих сотрудников. Табельное оружие этих офицеров хранилось у нас (в ДВД) в дежурной части, — говорит он.

Также генерал отметил, что подозреваемый стрелял в погибшего семь раз, в том числе в бедро, спину и в голову.

"Мы не подозреваем, какие были мотивы у стрелявшего сотрудника. На работе он характеризовался положительно, имеет 5 поощрений, не имел наказаний. Со стороны руководства нареканий не имел. Погибший же, капитан полиции, характеризовался также положительно, в органах с 2008 года, был женат и воспитывал двоих детей", — резюмировал Максудхан Аблазимов.

6 сентября, во дворе Акжайыкского РОВД сержант взвода внутренней охраны застрелил своего руководителя, капитана того же взвода. «Скорая» прибыла в течение 4 минут, однако спасти полицейского не удалось. В МВД предварительно сообщили, что причиной инцидента стали неприязненные отношения.

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