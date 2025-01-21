#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию ради отдыха

Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию ради отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:05 Фото: Instagram/bruhunova
Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась на Мальдивские острова, сообщает Zakon.kz.

О временном отъезде блогера из России стало известно 20 января 2025 года из ее Instagram.

"Господи, если бы только кто-то знал, как я скучала", – говорит 35-летняя Брухунова на видео, выложенном в Stories с Мальдив.

А 21 января жена юмориста опубликовала первые фотокарточки с райских островов.

"Островная жизнь – день первый", – написала под публикацией Татьяна.

При этом она не уточнила, с кем отправилась в долгожданный отпуск. В опубликованных фото и видео Евгений Петросян, сын Ваган и дочь Матильда замечены не были.

Подписчики порадовались за Брухунову и пожелали ей хорошего отдыха:

  • "Вау... тепло, хорошо".
  • "Хорошего отдыха вам".
  • "Долгожданный, заслуженный отпуск!"
  • "Так, заряжусь на рабочий день от ваших фото".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:05
Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери
, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:05

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала редкое видео с сыном

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Молдир Ауелбекова призналась в бесконечной любви к Алматы
Культура и шоу-бизнес
10:27, Сегодня
Молдир Ауелбекова призналась в бесконечной любви к Алматы
Фильм "Бруталист" призвали бойкотировать из-за искусственного интеллекта
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
Фильм "Бруталист" призвали бойкотировать из-за искусственного интеллекта
Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон
Культура и шоу-бизнес
08:03, Сегодня
Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: