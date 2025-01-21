Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию ради отдыха
Фото: Instagram/bruhunova
Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась на Мальдивские острова, сообщает Zakon.kz.
О временном отъезде блогера из России стало известно 20 января 2025 года из ее Instagram.
"Господи, если бы только кто-то знал, как я скучала", – говорит 35-летняя Брухунова на видео, выложенном в Stories с Мальдив.
А 21 января жена юмориста опубликовала первые фотокарточки с райских островов.
"Островная жизнь – день первый", – написала под публикацией Татьяна.
При этом она не уточнила, с кем отправилась в долгожданный отпуск. В опубликованных фото и видео Евгений Петросян, сын Ваган и дочь Матильда замечены не были.
Подписчики порадовались за Брухунову и пожелали ей хорошего отдыха:
- "Вау... тепло, хорошо".
- "Хорошего отдыха вам".
- "Долгожданный, заслуженный отпуск!"
- "Так, заряжусь на рабочий день от ваших фото".
Ранее Татьяна Брухунова опубликовала редкое видео с сыном
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript