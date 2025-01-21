Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию ради отдыха

Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась на Мальдивские острова, сообщает Zakon.kz.

О временном отъезде блогера из России стало известно 20 января 2025 года из ее Instagram.

"Господи, если бы только кто-то знал, как я скучала", – говорит 35-летняя Брухунова на видео, выложенном в Stories с Мальдив.

А 21 января жена юмориста опубликовала первые фотокарточки с райских островов.

"Островная жизнь – день первый", – написала под публикацией Татьяна.

При этом она не уточнила, с кем отправилась в долгожданный отпуск. В опубликованных фото и видео Евгений Петросян, сын Ваган и дочь Матильда замечены не были.

Подписчики порадовались за Брухунову и пожелали ей хорошего отдыха:

"Вау... тепло, хорошо".

"Хорошего отдыха вам".

"Долгожданный, заслуженный отпуск!"

"Так, заряжусь на рабочий день от ваших фото".

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