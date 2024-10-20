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Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком

Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 20:15 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала нежное фото в День отца, сообщает Zakon.kz.

20 октября Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram выложила фото Евгения Петросяна, на котором он держит маленького сына за голову. 

"День отца!" – написала она под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Сколько любви, нежности и надежности в папиных руках!
  • Старшее поколение и молодое. И безусловная любовь между ними.
  • Всем отцам здоровья, долгих лет и любящих детей!

Ранее жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности. 

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