Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком

Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала нежное фото в День отца, сообщает Zakon.kz.

20 октября Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram выложила фото Евгения Петросяна, на котором он держит маленького сына за голову.

"День отца!" – написала она под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Сколько любви, нежности и надежности в папиных руках!

Старшее поколение и молодое. И безусловная любовь между ними.

Всем отцам здоровья, долгих лет и любящих детей!

Ранее жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности.

