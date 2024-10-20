Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала нежное фото в День отца, сообщает Zakon.kz.
20 октября Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram выложила фото Евгения Петросяна, на котором он держит маленького сына за голову.
"День отца!" – написала она под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Сколько любви, нежности и надежности в папиных руках!
- Старшее поколение и молодое. И безусловная любовь между ними.
- Всем отцам здоровья, долгих лет и любящих детей!
Ранее жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности.
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