Кадыров обратился к Хабибу и Тимати

"Братья дагестанцы, не обижайте друг друга" - сказал Кадыров на видео.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал виедо обращение к поссорившимся в соцсетях Хабибу Нурмагомедову и Тимати, передает Zakon.kz.

Персонально для Тимати он отметил, что тот может звонить ему 24 часа в сутки, в любой день недели. Но при этом он и пожурил певца.

"Просто Хабиб вес сгоняет, поэтому он нервничает, поэтому можно его понять. А вы чем занимаетесь? Ерундной занимаетесь. Каждый, кому не лень, делаете селфи, и говорите Тимати туда-сюда...Мы будем у себя наводить порядок. К нам не будут террористы приезжать, и гастролеры не будет приезжать, и никто. Лучше, чтобы приезжали к нам гости, радовались. Но мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", - сказал Кадыров.

В течение недели пользователи Интернета следят за развитием конфликта между Тимати и Хабибом, после того, как последний 9 сентября после отмены концерта Егора Крида в Дагестане из-за многочисленных угроз на своей странице в Instagram написал «невелика потеря». Тимати отреагировал на это сообщение. В свою очередь, поклонники певца встали на его сторону и запустили флэшмоб #выйдиподкрида, призывая Макгрегора выйти на бой против Хабиба под песню Крида.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!