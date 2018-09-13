Дерущиеся змеи упали с потолка спальни

У австралийских питонов начался брачный период.

В Австралии два ромбических питона провалились сквозь потолок в спальню к ошарашенным жильцам. Об этом сообщил информационный портал KAGS-LD.

Инцидент произошел в городе Брисбен, штат Квинсленд на западе страны. Жители дома немедленно вызвали змеелова Лану Филд (Lana Field), которая сняла поединок полутораметровых змей на видео. Она утверждает, что это два самца, которые решили подраться за самку.

«Бой может продолжаться часами, пока один из них не утомится», — объяснила она. Филд отметила, что снимала драку около пяти минут и делала это с безопасного расстояния.

Женщина предположила, что змеи каким-то образом попали в вентиляцию дома, а в спальню провалились через отверстие на потолке, выбив решетку хвостом.

После она поймала рептилий и выпустила их у ручья в нескольких километрах от города.

Ранее, 11 сентября, сообщалось о том, как две змеи в городе Курой штата Квинсленд так увлеклись дракой, что упали с третьего этажа. Рептилии не пострадали и продолжили поединок.

Необычное поведение животных объясняется началом весны и брачного сезона в Австралии.

Источник: Lenta.ru

Видео: USA TODAY

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