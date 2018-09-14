Погода без осадков ожидается в пятницу по Казахстану

На севере страны пройдут дожди с грозами.

Синоптики опубликовали прогноз погоды по территории Казахстана на 14 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"На большей части Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков, лишь на севере республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, местами с грозами. Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке и юго-востоке - туман", - говорится в сообщении метеорологов.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-25 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, днем Атырауской области местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман.Ночью местами ожидаются заморозки- Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях 1-3 градуса, в Карагандинской областях 1-6 градусов.В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 19°, ясно.

Прогноз погоды на 14 сентября.

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